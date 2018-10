Visado para centroamericanos, un proyecto poco viable por desempleo

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno ofrecerá empleo y visas de trabajo a los migrantes centroamericanos.

En una visita al estado de Tamaulipas, López Obrador dijo que este plan está enfocado en atender las causas y no las consecuencias de la inmigración. “El que abandona su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto, y queremos que la migración sea optativa, no obligatoria”, señaló el presidente electo.

Ante esta propuesta diversas voces se han pronunciado al respecto. Para el presidente de la Cámara Salvadoreña Mexicana de Comercio (CASALMEX), Sergio Mandujano, la medida que anunció Andrés Manuel López Obrador es de corto plazo, ya que en el largo plazo podría tener implicaciones graves para el empleo en México.

La entrega de visas de trabajo para ciudadanos centroamericanos es una propuesta muy aventurada, debido a que no se han dicho las formas para lograr este proyecto. Además, de que puede ser inviable porque México tiene que resolver problemas internos, indicó Norma Soto, especialista de la Facultad de Derecho de La Salle.

En caso de que el proyecto de la visa pudiera efectuarse, la zona sur del país sería la idónea, ya que es la que necesita un mayor impulso económico, señala Soto.

Un problema que enfrenta la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, es que en México hay 2.3 millones de mexicanos sin empleo, de acuerdo con un informe publicado en mayo del presente año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En México tenemos muchos profesionistas que no encuentran empleo tan fácilmente. Datos del Inegi muestran que una persona puede tardar de seis meses a un año para encontrar empleo”, destaca Soto.

Para la profesora de La Salle, los puntos que este visado deberá tomar en cuenta son: tiempo, lugares de trabajo, nivel de ingresos, derechos y obligaciones.

“Es una buena propuesta hasta cierto punto, pero al llevarla a cabo se pueden generar muchos problemas, además de que se tienen que atender puntos clave en materia económica, social, ideológico y política para poder llevar a cabo el proyecto. “Llevarlo a la practica sería muy complicado debido a que tipo de ciudadano se dejará entrar y bajo que condiciones”, señaló Soto.

El objetivo de muchos centroamericanos no es llegar a Estados Unidos, por lo que ven a México como una opción para encontrar una mejor calidad de vida, agrega.