Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente el lunes en un contexto de preocupación por las protestas en las principales ciudades chinas contra las estrictas políticas por el Covid-19, mientras que Apple Inc AAPL.O descendió por las preocupaciones sobre un impacto a la producción de iPhone.

Las acciones del gigante tecnológico de Cupertino, California, pesaron mucho en el índice de referencia S&P 500 .SPX de Wall Street mientras que los disturbios de los trabajadores en la fábrica de iPhone más grande del mundo en China avivaron los temores de un impacto más profundo en la ya limitada producción de teléfonos de gama alta.

Las raras protestas en las principales ciudades chinas durante el fin de semana, contra las estrictas restricciones del país por el Covid, han afectado a las expectativas de crecimiento de la segunda economía del mundo.

“Estas protestas no son más que la prueba de que se trata de una especie de objetivo móvil”, dijo Tom Hainlin, estratega nacional de inversiones de U.S. Bank Wealth Management en Minneapolis.

“¿Seguirá China tratando de limitar realmente la propagación del Covid o tendrán un enfoque más cercano a ‘vivir con Covid’ que hemos visto en los Estados Unidos y otros países?”.

Wall Street cae por preocupaciones sobre Apple y China

Los 11 índices sectoriales S&P 500 bajaban, encabezados por el sector inmobiliario .SPLRCR y energía .SPNY.

Según los datos preliminares, el Promedio Industrial Dow Jones .DJIperdió 495.95 puntos, o un 1.44%, a 33,851.08 unidades, mientras que el S&P 500 .SPXperdió 61.29 puntos, o un 1.52%, a 3,964.83 unidades. El Nasdaq Composite .IXIC cedió 173.01 puntos, o un 1.54%, a 11,053.35 unidades.

Acciones de Amazon.com Inc AMZN.O subieron durante gran parte de la sesión tras un informe del sector según el cual el gasto en el ciberlunes, el mayor día de compras online en Estados Unidos, podría llegar a los 11,600 millones de dólares.

Los títulos de las empresas relacionadas con criptomonedas y “blockchain” Coinbase Global Inc COIN.O , Riot Blockchain Inc RIOT.O y Marathon Digital Holdings Inc MARA.O bajaban luego de la declaración de bancarrota del banco BlockFi, la última víctima desde el colapso de FTX a principios de este mes.

Esta semana, los inversores seguirán de cerca los datos de confianza del consumidor de Estados Unidos de noviembre, que se publicarán el martes; la segunda estimación del Gobierno para el producto interno bruto del tercer trimestre el miércoles; y la creación de empleo de noviembre que se conocerá el viernes.

Con información de Reuters.

