Wall Street cierra estable en sesión de poca actividad

Reuters. – Las acciones cerraron casi sin cambios el lunes en Estados Unidos, en una sesión de poco volumen de operaciones en la que las mayores alzas se dieron en el sector de energía, mientras los inversores esperan un aluvión de importantes resultados de empresas esta semana.

Los inversores están esperando los resultados de algunas de las compañías más grandes del S&P 500, incluidas Boeing Co, Amazon.com Inc y Facebook Inc, que reportan más adelante en la semana. Las cifras podrían aliviar los temores a una recesión.

El volumen de operaciones -que fue el más bajo en lo que va de 2019- también fue moderado por el hecho de que algunos inversores siguen de vacaciones luego del feriado del viernes en Estados Unidos y porque algunos mercados siguieron cerrados el lunes en Europa y Asia.

Phil Orlando, estratega jefe de mercados bursátiles en Federated Investors en Nueva York, dijo que los resultados trimestrales lo han animado a pesar de que estamos al inicio de la temporada.

Se espera que las utilidades de las firmas que integran el S&P 500 caigan un 1,7 por ciento interanual, según datos de Refinitiv, en lo que sería la primera contracción de las utilidades desde 2016.

No obstante, más de tres cuartos de las 82 compañías del S&P 500 que han reportado hasta el momento han superado las expectativas pesimistas.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 48.9 puntos, o 0.18%, a 26,511.05 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 2.94 puntos, o 0.10%, a 2,907.97 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumó 17.21 puntos, o 0.22%, a 8.015,27 unidades.

El índice de energía del S&P subió 2.1%, en el mayor ascenso diario entre los principales sectores del referencial, ya que los precios del petróleo avanzaban debido a la decisión de Estados Unidos de restringir aún más las exportaciones de petróleo iraní.

