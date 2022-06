Wall Street está sorprendido por la fortaleza del peso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este miércoles que en su gobierno el peso se ha apreciado un 3.5% por lo que en los mercados internacionales, como Wall Street en Nueva York, están sorprendidos con el desempeño de la moneda mexicana.

La semana pasada, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) culminaron con ganancias, en un mercado animado por noticias económicas de Estados Unidos que redujeron preocupaciones sobre un mayor endurecimiento monetario de la Fed y mostraron una desaceleración de la inflación.

“Para tranquilidad de los mexicanos, a ver si pasamos los datos económicos. Hay un fenómeno que lo tengo que presumir, ofrezco disculpa, que es el de la apreciación de nuestra moneda, el peso, ¿no tienes todo? Están en Wall Street sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano.

“Aquí fue 1000% la depreciación (con Miguel de la Madrid Hurtado), ¿aquí fue lo de los ceros no? ¿O fue aquí? Con Salinas ¿No? 36, 157 la depreciación, con Fox 21, 17 con Calderón, con Peña Nieto 42, y por primera vez se ha apreciado la moneda en 3.5 desde que estamos, tranquilos eh, no de enojen tanto, no se enojen tanto”, comentó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Ayer, el peso se depreció ante un fortalecimiento del dólar, en un mercado atento a las comparecencias de miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos y al acuerdo de la Unión Europea para prohibir la mayoría de las importaciones de crudo ruso.

El peso cotizó en 19.6292 por dólar, con una pérdida de 0.43% frente al precio de referencia de Reuters del lunes, borrando las ganancias de los últimos cinco días.

El mandatario mexicano consideró que las políticas energéticas y de control de la inflación han permitido que la economía en el país pueda avanzar de manera moderada y sin afectar tanto a los consumidores.

Por ejemplo, dijo, gracias al subsidio que se le da a las gasolinas se ha podido mantener la inflación en el país un punto porcentual abajo que en Estados Unidos.

“A nosotros no nos está pegando el incremento a los precios de los combustibles como en Estados Unidos, sigue estando más cara la gasolina que en México y por eso tienen más inflación que nosotros, son políticas distintas, nosotros en vez de considerar que perdemos con este subsidio, consideramos que ganamos porque se fortalece la economía popular, que es lo que nos importa”, afirmó.

