Reuters.- El Nasdaq cerró esta tarde en un máximo histórico para Wall Street y el S&P 500 terminó cerca de su máximo previo, por nuevas compras de acciones tecnológicas a principios de septiembre y datos de empleo privado que respaldaban los argumentos a favor de la política monetaria expansiva.

Los valores tecnológicos, que suelen beneficiarse de un entorno de tasas bajas, subieron. Apple Inc marcó un segundo máximo histórico en una semana, y Microsoft Corp, Amazon.com Inc y Alphabet Inc avanzaron.

Los sectores de Wall Street, considerados como sustitutivos de los bonos o defensivos, incluidos los servicios públicos y el sector inmobiliario, también se encontraban entre los de mejor desempeño.

“Teniendo en cuenta que la recuperación económica va a ser algo irregular debido al Covid-19, la gente buscará dónde puede encontrar el mejor potencial de crecimiento futuro”, dijo Chris Graff, uno de los directores de inversión de RMB Capital, que opera en Wall Street.

El informe de ADP, publicado antes del racconto de empleo más completo del gobierno de Estados Unidos esperado para el viernes, mostró que los empleadores privados contrataron a muchos menos trabajadores de lo esperado en agosto.

Los principales índices de Wall Street han alcanzado máximos históricos recientemente, con el índice S&P 500 encadenando siete subidas mensuales consecutivas, ya que los inversores han obviado los riesgos de un aumento de las nuevas infecciones por coronavirus y esperaban que la Reserva Federal mantenga un sesgo moderado de política monetaria.

Esta tarde, otros datos mostraron que la actividad manufacturera de Estados Unidos repuntó inesperadamente en agosto, por un fuerte crecimiento de los pedidos, pero una medida del empleo en las fábricas cayó a su nivel más bajo en nueve meses, probablemente porque los trabajadores siguen siendo escasos.

Las encuestas publicadas a primera hora del día mostraron que la actividad de las fábricas asiáticas y europeas perdieron impulso el mes pasado, ya que la pandemia de coronavirus interrumpió las cadenas de suministro.

“Tenemos el informe sobre el empleo el viernes, pero lo que es más importante es el informe sobre las ofertas de empleo de la semana que viene y la publicación del IPC después de eso, por lo que hay mucho que decir sobre el empleo y la inflación en las próximas dos semanas, lo que cambiará las expectativas de la gente sobre el ‘tapering’ y las tasas de interés”, añadió Graff.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 47.51 puntos, o un 0.13%, a 35,313.22 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 1.49 puntos, o un 0.03%, a 4,524.17 unidades. El Nasdaq sumó 50.15 puntos, o un 0.33%, a 15,309.38 unidades.

