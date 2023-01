Wall Street sube impulsado por rebote del sector tecnológico

Wall Street cerró con fuertes alzas el lunes, impulsado por el aumento de las acciones del sector de tecnología, ya que los inversionistas comenzaron una semana repleta de reportes de ganancias con un renovado entusiasmo por las empresas líderes del mercado que fueron golpeadas el año pasado.

Los tres principales índices bursátiles extendieron el repunte del viernes, ganando altitud a medida que avanzaba el día. El Nasdaq, integrado por varios pesos pesados de la tecnología, encabezó los avances alentado por las acciones de fabricantes de semiconductores .

“(Las fichas están a favor de) un grupo que ha estado deprimido, así que no estoy muy sorprendido”, dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia. “Vamos a ver los informes de ganancias de estas empresas en las próximas dos semanas y esa es la verdadera prueba”, añadió.

La sesión marca la calma antes de la tormenta en una semana repleta de resultados corporativos de alto perfil y jornadas cargadas de datos económicos cruciales.

Los inversores están casi seguros de que la Reserva Federal implementará un pequeño aumento de las tasas de interés la próxima semana, incluso cuando el banco central de Estados Unidos sigue comprometido a controlar el ciclo inflacionario más intenso en décadas.

Los mercados financieros han descontado una probabilidad del 99,8% de un aumento de 25 puntos básicos en la tasa objetivo de los fondos federales a cierre de la reunión de política monetaria de dos días de la Fed el miércoles próximo, según la herramienta FedWatch de CME.

La temporada de informes del cuarto trimestre se ha acelerado, con 57 de las empresas en el S&P 500 que han publicado resultados. De ellos, el 63% ha generado ganancias mejores de lo esperado, según Refinitiv.

Los analistas ahora estiman que las ganancias del cuarto trimestre del índice S&P 500, en conjunto, anotarán una baja del 3% interanual, casi el doble de la caída anual del 1,6% observada a principios de año, según Refinitiv.

Esta semana, Microsoft Corp. y Tesla Inc., junto con una serie de empresas industriales de gran impacto, incluido Boeing CO, 3M Co. y Dow Inc., publicarán sus resultados trimestrales.

Según las cifras preliminares, el promedio industrial Dow Jones sumó 256.51 puntos, o 0.77%, a 33,632.00 unidades; mientras que el índice S&P 500 aumentó 47.71 puntos, o 1.20%, a 4,020.32 unidades; y el índice compuesto Nasdaq avanzó 220.90 puntos, o 1.98%, a 11,361.33 unidades.

Entre las operaciones destacadas en Wall Street, los papeles de Tesla subieron un 7.8% cuando el presidente ejecutivo, Elon Musk, subió al estrado en el juicio por fraude relacionado con un tuit que decía que tenía respaldo para sacar de la bolsa al fabricante de autos eléctricos.

