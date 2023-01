Minusvalías en las Afores, ¿tenías más dinero y hoy te falta?

Muchas personas han recibido el estado de cuenta de su Afore y han descubierto que sus rendimientos han sido negativos, es decir, antes tenían más dinero y ahora es como si hubiera desaparecido. A esto se le conoce como minusvalías.

Pero antes de entrar en materia, empecemos por lo básico: ¿Qué es una Afore, es algo que me da el gobierno, es un dinero mío que está perdiendo valor? ¡Que alguien me explique!

Qué es y cómo funciona una Afore

Ante todo, la Afore no es algo necesariamente relacionado con el gobierno. La Afore es una empresa que puede o no ser del gobierno. De hecho, existen 10 Afores, una de ellas sí es propiedad del gobierno, otra es una copropiedad entre el gobierno y una institución financiera; las otras ocho son instituciones financieras privadas. La gran ventaja de las Afores es que podemos hacer una selección de cuál nos conviene más.

¿Para qué es una Afore? Una Afore es una empresa, una administradora de fondos para el retiro; estas administradoras tienen la encomienda de recibir lo que tú ahorras para tu retiro, lo que tu empresa paga todos los meses y, en algunos casos, la parte que pone el gobierno.

Esa administradora lo que hace es recibir estos recursos e invertirlos de la mejor manera, de la forma más profesional posible para que en el futuro, cuando llegues a la edad de jubilación, hayas obtenido un rendimiento que te haya multiplicado ese dinero que estás aportando.

¿Cómo averiguo en qué Afore estoy?

La forma más sencilla es entrar a Afore web y ahí vas a encontrar la opción “¿No recuerdas en qué Afore estás?”, entras, te da la opción de ingresar o tu número de Seguridad Social o tu CURP y un correo electrónico. Con ese correo electrónico solo vas a poder consultar cuenta al día.

Metes tu CURP, tu correo electrónico y en segundos tienes un correo electrónico que dice dónde está tu cuenta. Una vez que sabes dónde está la cuenta, la recomendación es descargar la aplicación de Afore Móvil o ponerte en contacto directamente con la administradora para darles tu información y que te envíen tus datos.

Preocuparse por el dinero que tendremos a la edad de retiro no es exageración y mucho menos algo irrelevante mientras se goza de salud y juventud. Mientras más recursos económicos tengamos para vivir con tranquilidad nuestros años dorados, mejor.

Ahora bien, el dinero que tienes en tu Afore como parte de las aportaciones que hace tu patrón, y el ahorro voluntario que puedes automatizar, hace que se genere una cantidad atractiva. Parte de ese dinero está disponible para que lo puedas usar en una situación extraordinaria, como en caso de desempleo o matrimonio.

“Tu ahorro para el retiro está ahí para que lo uses cuando ya no puedas o no quieras trabajar. Pero es importante saber que, si no puedes trabajar en el presente por una situación de desempleo, es posible acudir a tu Afore para solicitar un apoyo equivalente a tres meses de tu último salario o el 11.5% de tu saldo (la cantidad que sea menor de entre estas dos)”, explica María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore, Asociación Mexicana de AFORES, especialista en educación financiera, comunicación, estrategia personal y de negocio.

¿Qué hay del dinero que pierden las Afore?

Hasta este momento tenemos claro qué es una Afore, cómo funciona, cómo saber cuál es tu Afore y que puedes disponer de parte de ese dinero en caso de necesidad.

El dinero que tú y millones de trabajadores más tienen en su Afore está invertido por profesionales que buscan obtener los mayores rendimientos. En concreto, las inversiones se realizan a través de las SIEFORES (Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro) y lo hacen en acciones, títulos y bonos de distintas empresas en el mundo. Estas inversiones se mueven a lo largo del tiempo, y así como tienen rendimientos, también tienen minusvalías o pérdidas en su valor.

El dinero es un activo global y al invertirlo se verá a afectado por las condiciones macroeconómicas, geopolíticas, entre otras. De ahí que la guerra, la pandemia u otras situaciones de esa naturaleza las afecten. En ese sentido, tus recursos y de los de millones de personas se pueden ver afectados.

¿Todo eso significa que tengo menos dinero?

Cuando recibes tu estado de cuenta de tu Afore y lo comparas con el de los meses anteriores, es muy probable que veas bastante menos dinero del que tenías antes y es comprensible que eso te ponga muy nervioso(a), pero esas minusvalías no significan que tengas menos dinero.

La pérdida de “valor” es momentánea, la Amafore sugiere que, en caso de que tu Siefore presente minusvalías, tengas en cuenta que estas solo se harán efectivas (o sea realmente se convertirán en pérdidas) si decides retirar tus recursos en el momento es que se presentan.

Piensa que el ahorro para el retiro está pensado justo para el futuro, de modo que si sigues conservando esos recursos en tu Afore, con el paso del tiempo no solo recuperarán el valor perdido, sino que incluso ganarán más. En esencia, solo tienes que ser paciente y hacer la mayor cantidad de aportaciones voluntarias para que tu dinero se multiplique año con año gracias a la magia del interés compuesto.

La próxima ves que leas tu estado de cuenta, considera esta acotación de María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en Amafore y especialista en educación financiera:

“Aunque tu Afore te muestra un valor en número, eso no significa lo mismo que lo que te reporta el estado de cuenta de tu banco. El dinero que tienes en el banco, son pesos que puedes ir a convertir en dinero. En tu Afore, en realidad no tienes dinero, lo que tienes son propiedades. Tu empresa y tú aportan en efectivo, pero ese dinero, en cuanto llega a la Afore, se cambia por propiedades: acciones de empresas, títulos de deuda del gobierno, títulos de deuda de empresas, entre otras. Lo que tu Afore te reporta es una foto de lo que valen tus propiedades en este momento. Si en este momento las vendieras, te darían esa cantidad por ellas. Sin embargo, no es lo que obtendrás cuando efectivamente lo hagas (al momento de retirarte). La inversión está planeada para maximizar su valor en el tiempo (en el que falta para tu retiro). Lo que valga el día de hoy es una foto de los movimientos de los mercados, pero no implica que tendrás menos recursos en tu retiro”.

