YouTube elimina 5 millones de videos por violación de contenido

YouTube eliminó cerca de 5 millones de videos de su plataforma por infracciones de la política de contenido en el cuarto trimestre del año pasado antes de que los espectadores los vieran, dijo en un nuevo informe que destacó su respuesta a la presión para mejorar la política en su comunidad en línea.

YouTube ha sido criticado por los gobiernos que dicen que no hace lo suficiente para eliminar el contenido extremista, y por los anunciantes, como Procter & Gamble Co y Under Armour que boicotearon brevemente el servicio cuando inconscientemente publicó anuncios junto con videos que las compañías consideraron inapropiados, señaló la agencia Reuters.

YouTube dijo en el informe que la automatización de la aplicación a través del software “está dando sus frutos” en remociones más rápidas. La compañía dijo que no tenía datos comparables de trimestres anteriores.

Señaló que aún necesitaba un equipo interno de humanos para verificar los hallazgos automatizados en 1,600 millones de videos adicionales que se eliminaron solo después de que algunos usuarios vieron los videos.

El sistema automatizado no identificó otros 1,600 millones de videos que YouTube retiró una vez que los usuarios, las organizaciones activistas y los gobiernos le informaron sobre ellos.

“Todavía tienen mucho trabajo por hacer, pero deberían ser elogiados mientras tanto”, dijo Paul Barrett, quien siguió a YouTube como subdirector del Centro Stern de Negocios y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.

Facebook Inc también dijo el lunes que eliminó o puso una etiqueta de advertencia sobre 1,900 millones de contenido extremista relacionado con ISIS o al-Qaeda en los primeros tres meses del año, o alrededor del doble del monto anterior trimestre.

Corregir videos problemáticos, ya sea a través de humanos o máquinas, podría ayudar a YouTube, un importante impulsor de los ingresos de Google, evitar la regulación y un golpe de ventas. Por ahora, los analistas dicen que la demanda de anuncios de YouTube sigue siendo sólida.

Los siguientes son los pasos que ha tomado YouTube.

Extremismo

Los funcionarios dicen que la compañía elimina videos que contienen discursos de odio o incitan a la violencia. Emite un “ataque” al usuario que subió el video en cada instancia y prohíbe el envío de cargadores con tres ataques en un período de tres meses. También están prohibidas las “organizaciones terroristas” identificadas por el gobierno y los materiales que dichos grupos subirían si pudieran. YouTube comparte las huellas dactilares digitales de los videos eliminados con un consorcio de compañías tecnológicas.

Desinformación

YouTube dijo que sería difícil aplicar una política de “verdad”, dejando que la empresa busque otras infracciones de las políticas para eliminar videos con información engañosa.

Desde el otoño, ha promovido “fuentes autorizadas” como CNN y NBC News en los resultados de búsqueda para empujar hacia abajo el material problemático. YouTube también planea mostrar las descripciones de Wikipedia junto con los videos para contrarrestar los engaños.

Peligro para los niños

YouTube el año pasado comenzó a eliminar videos y emitir avisos cuando la filmación puede haber puesto a un niño en peligro o cuando un personaje de dibujos animados se usa de manera inapropiada.

YouTube no alerta a los organismos encargados de hacer cumplir la ley o a los propietarios de propiedad intelectual sobre estos videos porque dice que no puede identificar fácilmente a los usuarios que suben videos o suben videos. Los propietarios de los derechos de autor que crean que un video infringe las directrices o que infringe sus derechos de autor o marca comercial pueden informarlo a YouTube.

La compañía el año pasado comenzó a intensificar la moderación de los comentarios que hacen referencia inapropiada a los niños.