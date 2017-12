Por Natalie Robehmed

Los superhéroes y los Jedi parecen dominar la taquilla, pero las estrellas de acción aún tienen un impacto: Vin Diesel es el actor más taquillero de este año con 1,600 millones de dólares (mdd) en ganancias de boletos globales, en gran parte gracias al enorme éxito de “Fate of the Furious”.

La octava entrega de la franquicia “Fast and the Furious” de Diesel se convirtió en la segunda película más exitosa de la serie, superando los 1,200 mdd en la taquilla mundial. El filme de acción “xXx: The Return of Xander Cage” también impulsó sus números.

“El punto [de “The Fast and the Furious”] fue diversificar Hollywood y de alguna manera cambiar la cara de Hollywood”, dijo Diesel a Forbes en 2015, refiriéndose al reparto multicultural de la saga.

PUBLICIDAD

Diesel compite con Dwayne Johnson (número 2 de la lista con 1,500 mdd), para quien los 1,200 mdd globales brutos de “The Fate of the Furious” compensaron la vergüenza de “Baywatch”, que manejó unos miserables 178 mdd a nivel mundial. La última oportunidad del año del también conocido como “La Roca” en “Jumanji: Welcome to the Jungle” continuará sumando a su total (la película todavía está en lanzamiento).

Johnson una vez le dio crédito a su éxito en taquilla a dos activos: “Puedo patear traseros mejor que nadie en el planeta”, dijo a Forbes en 2012. “Y tengo una sonrisa decente”.

En el tercer lugar se encuentra la estrella de “Wonder Woman”, Gal Gadot, cuyas películas acumularon 1,400 mdd en todo el mundo. Su debut como la diosa guerrera del Amazonas en la película de superhéroes de Patty Jenkins recaudó 822 mdd en todo el mundo, para convertirse en la película live action más taquillera jamás dirigida por una mujer. En conjunto “La Liga de la Justicia”,con su bajo rendimiento, agregó millones de dólares más al puntaje de Gadot.

Te puede interesar: Las 10 fortunas de la Lista Forbes que crecieron más en 2017

Dos estrellas de “Star Wars: The Last Jedi” se unen al ranking: Daisy Ridley (puesto seis, 1,080 mdd) y John Boyega (10 de la lista, 815 mdd). Si bien la película no se ha desempeñado tan bien como “The Force Awakens”, la más taquillera de 2015, ya ha logrado recaudar casi 800 mdd en todo el mundo con tan sólo dos semanas de lanzamiento. La pareja superó a sus compañeros de reparto con papeles pequeños en otras películas: Boyega apareció en “Detroit” de Kathryn Bigelow, y en la adaptación de Dave Eggers de “The Circle”; mientras que Ridley formó parte del elenco estelar en la adaptación de Agatha Christie “Murder on the Orient Express”.

Para calcular el ranking de los actores que más recaudaron, sumamos las ventas mundiales de entradas de los principales actores y actrices de 2017 a partir del 26 de diciembre de 2017, utilizando datos de Box Office Mojo. No contabilizamos películas animadas en las que sólo se usaban las voces de los actores y sólo se incluyeron actores con alta facturación o con el mayor tiempo en pantalla.

Éstos son los 10 actores más taquilleros del 2017