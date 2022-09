10 en los 10 | Héctor Grisi hay desafíos, pero también oportunidades

“Al comienzo de este emocionante recorrido, no te planteas algo tan específico como ser un CEO global de un banco”, dice Héctor Grisi Checa, quien, tras casi 36 años de haber entrado al mundo financiero, será (a partir de 2023) el nuevo director general del Banco Santander a nivel mundial, cargo que asumirá con emoción, expectativas, nostalgia por dejar su país y mucho orgullo por ser el mexicano con el puesto más alto en el sector bancario a nivel global.

En medio de un mundo con problemas, como la inflación, una posible recesión en puerta y un mercado cada vez más competido, los mexicanos siempre aportan ese sentido de arrojo, de estar “echados para adelante”, sobre todo porque tienen experiencias previas de periodos como el que estamos viviendo, lo que les permite tener la visión clara y realista de lo que se deber hacer, dice, en entrevista con Forbes México.

“Lo que me he comprometido a aportar es mi experiencia acumulada en diversas posiciones e instituciones, en momentos complejos para una economía como la mexicana, que enfrentó situaciones tan delicadas como la ‘Crisis del Tequila’, de la que aprendí mucho. [Aportaré también mi experiencia] por mi participación en mercados como el de Nueva York, con sus exigencias, y el de América Latina, que es particularmente dinámico y complejo”.

Además, Grisi Checa dice que, fungir recientemente como cabeza de la región de Norteamérica, que incluye México y Estados Unidos, le permitió integrar, en un único proyecto, dos países con diferencias notables en la madurez de sus mercados, lo que resulta esencial para un grupo tan diverso como Santander.

Asimismo, destaca que México ha demostrado la capacidad de ejecutar una estrategia congruente, mejorando la solidez de la franquicia, aportando innovación y un enfoque centrado en el cliente. De hecho, el país fue punta de lanza de varios lanzamientos del grupo gracias a su flexibilidad para asumir nuevos retos, y la convicción por ir de la mano de un modelo ágil para un crecimiento y mejora constante.

“Desde luego, al inicio de este emocionante recorrido, no te planteas algo tan específico como ser un ceo globa de un banco, pero, sin duda, comencé con grandes expectativas y con la convicción de dar lo mejor en cualquier responsabilidad, crecer, impulsar el cambio y ser parte de un equipo exitoso. Con la llegada de la responsabilidad de encabezar un grupo global como Santander, claro que despierta emoción, expectativa, a veces nostalgia por dejar mi país, y mucho orgullo”.

También tiene claro que los retos los están planteando el mercado, los clientes y la sociedad misma, ya que la irrupción de herramientas tecnológicas está provocando que la actividad financiera evolucione, y también el comportamiento y las expectativas de los clientes, que reclaman a las empresas ir más allá de los modelos tradicionales.

A la par, la sociedad (en particular las nuevas generaciones) tiene la mirada puesta en algo más que los meros resultados económicos; también cuestiona cómo los consiguen y espera mayor responsabilidad de las grandes empresas con la comunidad, lo que supone actividades trascendentales para las entidades y sus colaboradores, como la sostenibilidad, que, en el caso de los bancos, se traduce en instrumentos como el “financiamiento verde”.

“En todo ese contexto, desde luego que hay desafíos; pero, también, oportunidades; y Santander México ha sido un ejemplo en ello, sin dejar de mencionar que ha dado muestras de ser un semillero de alternativas y resiliencia. Así que México y la región serán parte fundamental, como ya lo son ahora, de los planes de Santander en el futuro”

¿Cuándo empezaste tu carrera en el mundo financiero, alguna vez imaginaste o estaba en tus planes llegar a la dirección de un banco como Santander y qué sentiste cuando te confirmaron que serás el nuevo CEO a nivel global? ¿hay nervios?

Inicié en el mundo financiero alrededor de 1986 como co-responsable de banca de inversión en lo que era Banco Mexicano. Desde luego al inicio de este emocionante recorrido, no te planteas algo tan específico como ser un CEO global de un banco, pero sin duda inicié con grandes expectativas y con una convicción de dar lo mejor en cualquier responsabilidad, crecer, impulsar el cambio y ser parte de un equipo exitoso.

Con la llegada de la responsabilidad de encabezar un grupo global como Santander, claro que despierta emoción, expectativa, a veces nostalgia por dejar mi país, y mucho orgullo. Pero el éxito que muchos ven ahora, tiene detrás muchos años de trabajo, esfuerzo, preparación, el apoyo de un gran equipo y resultados; además de muchísimo apoyo familiar sin el que nada sería posible, así que más que un momento, ha sido un viaje lleno de emociones.

¿Cuáles son las claves para llegar a un puesto de liderazgo tan importante como la dirección de Santander y qué consejos darías a quienes apuesten a seguir ese camino?

Antes que hablar de claves, encuentro que hay valores como el compromiso, la humildad, el impulso al cambio, el sentido de equipo, aprendizaje, escuchar al equipo y al cliente; pero también hay aspectos que son parte del management como el liderazgo, la capacidad de ejecución, tener objetivos claros y poner la firmeza suficiente para conseguirlos, disciplina, y como lo he dicho muchas veces al interior, cuidado de los gastos, que de vez en cuando hay que revisar.

En mi carrera he escuchado muchos consejos, pero hacer aquello que amas, que te apasiona, es esencial para cualquier profesión, porque será tu impulso para ir cada día a dar lo mejor a tu lugar de trabajo, convencido de que lo que haces importa, impacta, y te hace sentir orgulloso.

En la situación actual, donde se habla de una recesión, altos niveles de inflación y una mayor competencia ¿Qué puede aportar un mexicano como tú con base a la experiencia y lo que has enfrentado en el país?

Los mexicanos siempre aportamos ese sentido de arrojo, de estar “echados para adelante”, sobre todo porque tenemos experiencias previas de periodos como el que estamos viviendo, lo que nos permite tener la visión clara y realista de lo que debemos de hacer. Lo que me he comprometido a aportar, es la experiencia acumulada en diversas posiciones e instituciones, en momentos complejos para una economía como la mexicana que enfrentó aspectos tan delicados como la crisis del Tequila y de la que aprendimos mucho, así como mi participación en mercados como el de Nueva York y sus exigencias, y el de América Latina, que es particularmente dinámico y complejo. Más recientemente al fungir como cabeza de la región de Norteamérica que incluye México y Estados Unidos, me permitió integrar en un solo proyecto a dos países con diferencias notables en la madurez de sus mercados, lo que es esencial para un grupo tan diverso como Santander.

El tiempo presente, aun con los asuntos de coyuntura, creo que también demanda liderazgo, visión clara del entorno competitivo, sed de evolución, y enorme determinación.

¿Qué sientes que han aportado las operaciones de México a Santander en el mundo y qué es lo que quisieras llevar cuando estés al frente del banco?

México ha demostrado la capacidad de ejecutar una estrategia consistente, mejorando la solidez de la franquicia, aportando innovación y un enfoque centrado en el cliente. El país fue punta de lanza en muchos lanzamientos del grupo por nuestra flexibilidad para asumir nuevos retos, y la convicción por ir de la mano de un modelo ágil para un crecimiento y mejora constante. Desde México, creo que una best practice es el trabajo del equipo, que ha venido superando silos para trabajar como un solo Santander, aportando valor a nuestros clientes, pero también ese sentido de orgullo que puedes ver recorriendo las sucursales y los espacios de trabajo, así como la forma en que hemos abrazado la equidad, inclusión, la innovación tecnológica, sin perder el sentido humano, que incluye la posibilidad de cometer errores, pero aprender para corregirlos.

¿Cuáles son los restos y oportunidades que ves para la banca en medio del entorno económico actual y qué papel jugará México en sus planes?

Los retos los está planteando el mercado, los clientes y la sociedad misma. La irrupción de herramientas tecnológicas está evolucionando la actividad financiera y el propio comportamiento y expectativas de los clientes, que reclaman a las empresas ir más allá de los modelos tradicionales. A la par, la sociedad, en particular las nuevas generaciones, tiene la mirada puesta en algo más que los meros resultados económicos, también cuestiona cómo los consigues, y espera mayor responsabilidad de las grandes empresas con la comunidad, lo que supone actividades trascendentales para las entidades y sus colaboradores, como la sostenibilidad, en nuestro caso el financiamiento verde y otras.

En todo ese contexto desde luego que hay desafíos, pero también oportunidades, y Santander México ha sido un ejemplo en ello, sin dejar de mencionar que ha dado muestra de ser semillero de alternativas y resiliencia. Así que México y la región serán parte fundamental, como ya lo son ahora, de los planes de Santander en el futuro.

¿Qué es lo que más vas a extrañar de México?

Más bien me pregunto ¿hay algo que no vaya a extrañar de México? Es el país donde nací, me formé, hice mi vida familiar y profesional, donde tengo amigos, mis afectos, y del que siempre he estado muy orgulloso. México, cuando lo llevas en tu ADN, es un todo, desde sus aromas, sus lugares, su comida, cultura y, sobre todo, su gente. Extrañaré todo, pero por eso volveré siempre que la ocasión lo permita.