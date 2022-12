Sebastián Zurita, un actor con buen ojo para los negocios

Sebastián Zurita siempre supo que terminaría empatando la actuación con los negocios. Su mamá, Christian Bach, fue abogada y su hermano Emiliano es arquitecto. “Como que siempre me inculcaron estudiar otra cosa […] Un poco la plática con mis papás siempre fue de que ‘si quieres ser actor, siempre va a estar eso ahí’”, dice en entrevista para Forbes México.

Así que estudió Economía y Administración. También estudio teatro en el Lee Strasberg Theater and Film Institute. “Cuando iba en el segundo año de la universidad hubo un casting para una película, y me quedé […] A los tres meses de estar filmando la película, se les acabó el dinero, y entonces me encargué de conseguir el financiamiento de la película. Y fue como ‘¿esto es producir?’ Yo lo puedo hacer”. La inquietud empresarial de Sebastián lo llevó a incursionar en el sector restaurantero. Finalmente decidió apostar todos sus recursos en la casa productora Adicction House. “Tengo pasión por crear cosas, por hacer proyectos, por contar historias […] Que yo no tuviera que depender de alguien que me escogiera para contar la historia que ellos querían contar. Entonces, creo que eso al mismo tiempo crea una sinergia de buscar talento, de descubrir gente […] Las nuevas generaciones de repente no tienen la entrada tan fácil, y nosotros, que ya tenemos un lugar podemos abrir esas puertas”.

Sebastián recuerda que cuando fue el debut de su hermano como actor en la obra “Enemigo de Clase”, de la que fue director, buscaron elenco que no fuera tan conocido. Y el año pasado, comenta, tres de ellos, al mismo tiempo, estaban nominados a los premios Ariel. “Este año, pues Mabel Cadena (quien actuó en “Enemigo de Clase) está haciendo Black Panther […] Apuestas al talento, y de repente, ese talento, lo que necesitaba eran ciertas entradas […] Puedes ver ese potencial porque también estás del lado creativo, no sólo del lado del negocio”.

El actor y empresario considera que México requiere de incentivos fiscales para apoyar a las industrias creativas. “Y no me refiero al 189 (el Artículo 189 de la Ley del ISR que busca apoyar la producción de largometrajes) […] México podría ser el hub más grande de producciones latinas, te lo garantizo. Porque podríamos traer proyectos de Estados Unidos, traer proyectos que se nos están escapando porque lo que gastas, no lo recuperas. Creo que eso también viene porque el gobierno no ha fomentado esa parte. También creo que nos toca a nosotros, como industria, pelearlo. En el momento en que podamos hacer eso, habrá una demanda gigantesca”. Zurita considera que esto podría incrementar el presupuesto para los proyectos, tener aún mejor talento y tomar mayores riesgos.

Actualmente son varios los proyectos en puerta. La casa productora, que ofrece servicios de marketing y de desarrollo de series y contenidos, tiene 6 series para las que están realizando el marketing. Además, están llevando a cabo la tercera temporada de “Cómo sobrevivir soltero”, en la que él actúa. La serie ha sido también punta de lanza de Adicction House. “Queremos concentrarnos en conseguir nuevas historias […] y poder desarrollar un pipeline mucho más grande. Ahorita tenemos un pipeline de alrededor de 20 proyectos”.

Sebastián buscar seguir creciendo. Aspira a lograr una empresa capaz de colaborar en diversos rubros. “Ahorita estamos desarrollando un hotel, y lo que me tiene muy emocionado es que estamos formando todo un plan de negocios para traer proyectos que generan agua del aire”.