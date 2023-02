10 formas de ahorrar dinero los fines de semana

Si entre semana llegas a sentir que con solo respirar ya te gastaste $500 pesos, qué decir de lo que se te puede ir los fines de semana, los días festivos o en lo puentes. ¿Tienes ganas de disfrutar de tus días de descanso, pero tu cartera se queda un poco corta para ello? No te preocupes, estar dentro de tu presupuesto no significa que tengas que quedarte encerrado en casa y perderte toda la acción. Aquí te compartimos 10 formas de cuidar tu dinero sin dejar de aprovechar al máximo:

No pidas comida a través de apps

Puede ser tentador sacar tu celular cuando tienes hambre y pedir que te traigan pizza o pollo frito con un solo clic, pero si quieres divertirte sin pasarte de la raya, considera que esos pesos de entrega se suman al costo de la comida en sí. Mejor planifica tus comidas con antelación y compra algunos víveres para pasar un fin de semana barato siendo tu propio chef. ¿Lo que menos quieres es cocinar en fin de semana? Prepara algunos platos en la semana y guárdalos en el congelador para que solo tengas que calentar.

Deja descansar tus apps de transporte

Las prisas por llegar a la oficina o a una cita nos llevan a pagar lo que sea con tal de llegar, pero el fin de semana intenta salir en bici o simplemente dar una caminata por las calles cercanas. La actividad física no solo será buena para tus rodillas, sino también para tu cartera.

Disfruta de actividades gratuitas

La Ciudad de México tiene cientos de museos interesantes con actividades que incluso no tienen costo, hay muchos rincones que puedes recorrer a pie con la familia y los amigos, tomar divertidas fotos y no pasarte de tu presupuesto en ningún momento.

Limita tu consumo de bebidas alcohólicas

El alcohol es una forma segura de quemar dinero rápidamente. No te decimos que elimines esto de tu lista, pero sí procura reducir la cantidad. Sin duda puedes disfrutar de unas cervezas fuera o en casa complementando la tarde con algunos juegos de mesa, un buen maratón de películas o de tu serie favorita.

Explora la naturaleza

Dicen que las mejores cosas de la vida son gratis, seguro donde vives hay algún sendero, una montaña o algún jardín botánico que valga la pena visitar. Salir de la rutina sedentaria que nos aqueja a muchos puede ser interesante si le das una oportunidad.

Lleva tu propia agua y víveres

Cuando salgas a disfrutar del fin hidratarte es fundamental. Lleva contigo una botella de agua y algunos bocadillos, así vencerás la tentación de pagar por una botella y unas frituras. No solo tu bolsillo lo apreciará, también el medio ambiente.

Quédate en casa

Salir con los amigos o la pareja no significa tener que gastar dinero. Aunque no es una opción para todos, considera recibir a tus amigos en casa en lugar de salir a comer o ir a ver una película en el cine. Hay muchas actividades gratuitas que pueden hacer, como ir al parque, ver películas, incluso montar un karaoke casero para pasar un gran rato juntos. Así podrás ahorrar mientras sigues pasando tiempo de calidad con ellos.

Compra café de buena calidad

¿Quién necesita gastar más de $70 pesos en café cuando tienes cosas buenas en la alacena? Para evitar ir a la cafetería todos los fines de semana, compra un café elegante en el super para que se sienta como una delicia cada vez que lo preparas. Con un solo paquete te pueden salir varias tazas de café para toda la semana y el fin.

Saca las tarjetas de tu cartera

Cuando pagas con tarjeta de débito o crédito, no lo ‘sientes’. Pagar con dinero en efectivo te ayudará a ver lo que realmente estás gastando. Deja tus plásticos en el buró antes de ir al centro comercial con tus amigos, no puedes gastar lo que no tienes contigo.

Solo disfruta de tu tiempo libre

¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un fin de semana relajante? ¿desde cuándo no duermes hasta tarde o te acurrucas para leer un libro? A veces, las cosas simples proporcionan más satisfacción que las salidas y las actividades caras. Considera tomar un respiro y hacer lo menos posible. Pasar un tiempo de inactividad solo o en compañía puede darte un descanso del estrés cotidiano y también le darás un día libre a tu cartera si te organizas con la comida y las actividades que te compartimos antes.

¡Recuerda que el valor de pasar contigo mismo o con tus seres queridos tiempo de calidad va mucho más allá del valor económico!

