Tips de ahorro para asalariados y freelancers

Ahorrar no es imposible, solo hay que saber el camino a seguir. Por eso, en +Dinero entrevistamos a un especialista en finanzas personales y empresariales para saber cuál sería el porcentaje idóneo que deberíamos de ahorrar según nuestra edad.

Hoy te presentamos lo que Liliana Olivares, CEO & fundadora de ADULTING, plataforma de finanzas personales enfocada en Millennials y Centennials, sugiere guardar en la alcancía:

“Cada etapa de nuestra vida es diferente, eso se refleja en nuestros ingresos y gastos. Cuando somos estudiantes queremos tener nuestro propio dinero, pero se nos olvida que no tenemos ningún gasto y que nos mantienen; cuando finalmente logramos tener nuestros propios ingresos, poco tardamos en darnos cuenta de que hay muchos gastos que no imaginábamos. Para evitar abrumarnos en el cambio de fases de nuestra vida adulta, debemos ir ajustando nuestro hábito de ahorro. Por ejemplo, en la etapa estudiantil –o ese momento de la vida que apenas estás en tus primeros trabajos y aún no tienes gastos de manutención, como pagar renta, servicios, etcétera– lo recomendable es ahorrar mínimo el 40% de tus ingresos. Más adelante, cuando por fin logras independizarte, el ahorro debe estar al 30% de tus ingresos (baja para que puedas costear pagar tu renta). Finalmente, en la etapa más sólida de tu vida, como adulto mayor, podrías disminuir tu ahorro hasta 10% para poder disfrutar de tu esfuerzo y ahorros previos”, afirma.

Si bien no hay una fórmula mágica, una regla más o menos general es mantener tu ahorro en un mínimo del 30% de tu ingreso mensual. En casos extremos, sugiere Olivares, podrías ahorrar hasta 20% y parte de ese porcentaje deberá irse a tu retiro.

¿Cómo debe ser el ahorro en el caso de asalariados y freelancers?

La especialista en finanzas explica que el ahorro para ambos tipos de trabajador tiene el mismo monto de porcentaje mensual: 30%. No obstante, la diferencia radica en el ahorro que conforma el fondo de emergencia en cada uno de los casos:

“El ahorro de fondo de emergencia, que es el tipo de ahorro que todo humano debe empezar a juntar desde el día uno que tiene ingresos, varía dependiendo su forma de empleo. Si eres godín (empelado asalariado), tu fondo de emergencia debe considerar tres meses de sueldo fijo, cada quien debe decidir si será bruto o neto; y para los freelancers, su fondo de emergencia debe ser calculado con sus gastos fijos. Se recomienda construir tu fondo con tres o hasta seis meses de tus gastos fijos dependiendo de qué tan inestable es la industria en la que trabajas”, advierte Liliana Olivares.

5 tips de ahorro para poner en práctica desde hoy

Ahora bien, no se trata de que te sientas mal o desanimado por no cumplir con estas mejores prácticas; la realidad es que siempre puedes adquirir conocimientos que te ayuden a mejorar la forma en que manejas tu dinero. Nadie nace siendo experto, todos nos hemos gastado la quincena no tan sabiamente y nos hemos endeudado de más. Lo importante es saber detectar esos errores y no repetirlos más.

Estos son algunos consejos de la CEO & fundadora de ADULTING, plataforma de finanzas personales enfocada en Millennials y Centennials. Toma nota y, sobre todo, pon manos a la obra: