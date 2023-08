3 de cada 10 mexicanos ya no temen ser reemplazados por la inteligencia artificial

En los últimos 12 meses, tecnología, inflación y nearshoring han encabezado los rankings de los retos y las oportunidades de los negocios en México. De forma muy estrecha, hay una serie de asuntos laborales en los que la capacitación ocupa un lugar clave. ¿Qué está pasando con el talento en México, cómo se sienten los trabajadores respecto al panorama actual y sus desafíos?

Resulta interesante descubrir que la llegada de la inteligencia artificial (IA) ya no parece una amenaza per se, al menos eso revela la encuesta Workforce Hopes and Fears 2023 de la firma de consultoría PwC.

El sondeo revela que mientras en 2022 un tercio de los encuestados respondió que una de sus principales preocupaciones era ser reemplazado por la tecnología, este año el 34% piensa que la IA aumentará su productividad, 30% que creará oportunidades para aprender nuevas habilidades y 22% que generará nuevas oportunidades de trabajo.

Sin embargo, el 71% de los encuestados también considera que necesitará capacitación para adquirir los conocimientos que les permitan aprovechar al máximo sus beneficios. En su deseo de adaptarse al futuro, confían en que sus empleadores ofrecerán la capacitación adecuada para responder a las demandas laborales del entorno actual.

La edición 2023 de la encuesta muestra la perspectiva de 1,000 colaboradores mexicanos, y arroja que 63% de ellos está consciente de que las habilidades requeridas en su trabajo cambiarán de manera significativa en los próximos cinco años; asimismo, 72% de los trabajadores considera que tiene más presión por capacitarse en habilidades cognitivas e interpersonales.

Menos trabajadores tienen ingresos suficientes para gastos fijos y ahorro

Otras cifras relevantes de la encuesta 2023 realizada por la consultora en negocios reflejan el impacto del alza de precios en las finanzas de los colaboradores, ya que solo 26% afirmó que cuenta con un ingreso suficiente para cubrir sus gastos mensuales y destinar recursos para ahorros, vacaciones y extras, una diferencia de 15 puntos porcentuales en comparación con los resultados de 2022 (41%).

Por otro lado, 87% de los trabajadores tiene planeado pedir un aumento salarial en 2023, 84% irá por una promoción, 65% cambiará de empleador, y 64% buscará un nuevo trabajo para tener ingresos extras.

Finalmente, es de señalar que el 56% de los encuestados dijo que está convencido de haber perdido oportunidades de trabajo por no conocer a las personas adecuadas.

¿Cuál es tu opinión respecto a la IA, tu desarrollo profesional y el ingreso que esto te brinda?

