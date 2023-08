Jóvenes mexicanos estudian las mismas carreras que hace una década; varias no valen la inversión: IMCO

Estudiar una carrera profesional es una inversión de dinero, tiempo y esfuerzo. Al igual que cualquier otra inversión, es fundamental conocer los riesgos y las recompensas. En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó los resultados de la novena edición de Compara Carreras 2023 una plataforma que ofrece información actualizada y gratuita para que los jóvenes tomen una decisión informada con base en los costos y beneficios de elegir una carrera profesional y así puedan enfrentar el mercado laboral con mejores herramientas.

El índice de calidad de inversión incluye el Retorno de la Inversión (el costo total promedio de estudiar, el ingreso promedio mensual y el tiempo de estudio); así como la probabilidad de encontrar un empleo de calidad (tasa de desempleo, población desanimada) -o sea aquella que teniendo la capacidad y disposición de trabajar no busca un empleo porque está segura de que no será contratada o de que el trabajo no le ofrecerá lo que busca- y la tasa de informalidad.

De esa forma, una carrera puede convertirse en una inversión excelente, buena, insegura o muy insegura.

Si bien hoy hay más personas con educación profesional como nunca antes en México (4.6 millones de estudiantes de licenciatura), la mitad de los mexicanos profesionistas son egresados de solo 10 carreras de las 118 que se ofrecen en el país, a saber:

– Derecho

– Administración de empresas

– Contabilidad y fiscalización

– Psicología

– Formación docente para primaria

– Ingeniería Industrial

– Desarrollo de software

– Enfermería general y obstetricia

– Ciencias de la educación

– Ingeniería electrónica

“En 10 años no han cambiado las 10 carreras que más estudian los mexicanos, hoy la mayor parte de la demanda de trabajo está relacionada con las ingenierías de todo tipo. México es de los países que más ingenieros produce, pero a pesar de ello, no es suficiente”, explicó Valeria Moy, directora general del IMCO.

Que las generaciones más jóvenes sigan eligiendo las carreras tradicionales, sobre todo con las nuevas oportunidades que han surgido de forma reciente, resulta preocupante:

“Es de gran importancia mejorar la comunicación entre las instituciones de educación superior y las empresas porque con el nearshoring y la inteligencia artificial, el talento va a ser un pilar para aprovecharlas. De esa forma, las universidades podrán rediseñar y mejorar su oferta educativa (nueva y la que ya existe) con el fin de generar las habilidades que está demandando el mercado laboral”, señaló Fernanda Rodríguez, coordinadora de educación del IMCO.

Asimismo, la especialista señaló en entrevista con +Dinero de Forbes México que, si bien el estudio Compara Carreras no tiene el objetivo de decir a los jóvenes que sí y qué no estudiar, pone a su alcance la información que hay del mercado laboral para que ellos puedan tomar una mejor elección y, quizá, animarse a estudiar campos relacionados con las nuevas tendencias y las carreras del futuro, como ciencia de datos, ingenierías de automatización, inteligencia artificial y big data, ingeniería y análisis en sustentabilidad o inteligencia en los negocios.

Todo lo anterior resulta fundamental para quienes están a punto de elegir carrera, pues de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 43% de las habilidades básicas que demandarán los empleadores cambiarán en los próximos cinco años.

El estudio Compara Carreras 2023 destaca que cuando se trata de tomar decisiones educativas, los jóvenes mexicanos no consideran factores cruciales como el Retorno Sobre la Inversión (que mide los beneficios económicos de estudiar una carrera universitaria y permite compararlo con otros medios de inversión); y la probabilidad de acceder a un empleo de calidad (que mide la probabilidad de encontrar un trabajo de calidad en el mercado laboral).

Las 5 carreras excelentes para invertir en México

Las 5 carreras muy inseguras para invertir en México

Como hemos visto, al balancear los riesgos y beneficios, se puede tomar una decisión mejor informada.

Otros datos que te podrían volar la mente:

Todos los años, el número de profesionales crece alrededor de 700 mil. Aunque hay 40% más estudiantes universitarios que en 2008, la tendencia al alza se perdió tras la pandemia. Los profesionistas ganan en promedio 85% más que aquellos con bachillerato.

La educación superior (pública) es una decisión rentable, pues da un rendimiento de entre 11% y 16.5% anual, frente a una carrera técnica (pública) que ofrece un rendimiento de 6.8% y hasta 10.4% o incluso el oro que daun rendimiento de 9.6%.

Las personas con educación superior ocupan 3 de cada 4 puestos funcionarios, directivos y jefaturas.

