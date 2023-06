5 formas en las que estás desperdiciando dinero

¿Te consideras una persona gastalona o más bien discreta cuando se trata de comprar? Antes de responder, echa un vistazo a esta lista de 5 cosas que podrían estar generando considerables pérdidas a tu bolsillo y haz los ajustes que necesites hacer de ahora en adelante.

Servicios de suscripción no utilizados

Seguro te ha pasado que te suscribes a algún servicio para probarlo o porque crees necesitarlo y la vida cotidiana te demuestra que no lo utilizas el tiempo suficiente como para justificar el pago de la suscripción. Otra cosa que pasa a menudo es que olvidas cancelar un servicio tras el periodo de prueba, lo cual termina generándote un gasto imprevisto. Entre cuotas de suscripción que no necesitas, no usas o simplemente olvidaste, seguro gastas varios cientos cuando no miles de pesos al año.

Durante un mes, mantén un registro de lo que lees, escuchas o ves en la televisión o en tu celular. Si estás viendo solo uno o dos programas en un servicio de streaming, puede que no valga la pena el gasto.

Revisa también el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito para encontrar cualquier suscripción sin la que puedas vivir perfectamente, pero que todavía estés pagando. Incluso si cancelas solo la mitad de esas suscripciones, la cifra podría representar un gran ahorro cada mes.

Comer fuera demasiadas veces

¿Crees que los desayunos, comidas y cenas fuera no son para tanto? Haz este ejercicio: registra y suma todo el dinero que gastaste comiendo fuera tan solo el mes pasado, ¡no digamos si haces esto por tres o seis meses! Haz lo mismo con el café de las mañanas, las papitas de la tarde y el postre de los viernes.

Siendo realistas, tal vez seguirás comiendo fuera, pero al menos intenta establecer un objetivo para reducir lo que gastas comiendo fuera a partir de ahora. Piensa en lo que podrías hacer con todo ese dinero: construir un fondo de emergencia, terminar de pagar tus deudas o aumentar tus ahorros para el viaje de tus sueños.

Desperdiciar comida

El desperdicio de alimentos es el desperdicio de dinero más común, solo después de salir mucho a comer fuera de casa. Literalmente tiramos dinero a la basura cuando dejamos que las cosas se echen a perder en el refrigerador o caduquen en algún rincón de la alacena.

Esto te puede ayudar a ser más consciente de usar la comida que llevas a casa:

Revisa tu refrigerador y despensa antes de ir a la tienda. Es más fácil tirar algo cuando tenemos demasiado.

Si de repente te vas de la ciudad o te das cuenta de que no vas a usar la comida de tu nevera, pregúntate si un amigo o vecino la quiere.

Compra con una lista. Comprar solo lo que usarás para preparar tus comidas es otra buena manera de asegurarte de que no tendrás productos de más en tu cocina.

Toma en cuenta que el dinero no es lo único que se desperdicia cuando tiramos comida. La tierra, el agua y la energía utilizadas para cultivar, procesar y transportar esos alimentos también se desperdician. Cuida el plantea aprovechando todo lo que compras en el super o en el mercado.

¡Ojo con esto!: Reduflación: el efecto que no ves, pero resiente tu bolsillo

Dejar crecer los intereses de tu tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito son útiles, pero si no las usas adecuadamente puede poner en aprietos a tu cuenta bancaria. Si se te han acumulado las deudas, hazte el propósito de pagar tu saldo existente. Eso podría significar poner tu(s) tarjeta(s) en hielo por un tiempo y trabajar extra para pagar el capital, pero así te ahorrarás bastante en intereses.

Tienes que leer esto antes de irte: Cómo pagar 0% de intereses en tu tarjeta de crédito

No dar mantenimiento a tus pertenencias…incluso a ti mismo(a)

Con los gastos cotidianos es comprensible que le temas o rehúyas al costo de dar mantenimiento a tu coche, a tus electrodomésticos, incluso a acudir con tu dentista, por ejemplo. Sin embargo, ese miedo puede llevarte a gastar mucho más por alguna descompostura o enfermedad mayor. Recuerda que la prevención es la mejor medicina para las personas y sus carteras.

¿Te identificaste con alguno de estos puntos?, ¿te llevas alguna tarea para este mes? Esperamos que sí, pues varios de estos gastos se pueden reducir de la noche a la mañana permitiéndote ahorrar y dar un mejor uso a tu dinero para obtener mayor bienestar financiero.

