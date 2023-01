5 sencillos pasos para empezar a ahorrar y no tirar la toalla

Los gastos se acumulan tan rápido que ahorrar parece incluso una broma cruel, pero los pequeños cambios pueden darte grandes beneficios a largo plazo. Estos consejos te ayudarán a dar el primer paso y a lograr progresos importantes para que tu futuro financiero sea mejor este 2023.

Empieza ahorrando solo 1% de tus ingresos

A veces la barrera entre el poder y no poder es tan pequeña que no nos damos cuenta. ¡Roma no se hizo en un día! Intenta destinar solo el 1% de lo que ganas a la quincena al ahorro. Solo 1%, hazlo todo un mes y así desactivarás el interuptor mental que te dice que no puedes ahorrar.

Aunque se trata de un porcentaje pequeñísimo, dar ese paso es clave, pues te hará saber que sí eres capaz de llegar al final de la quincea con dinero (y conservarlo); la constancia te permitirá desarrollar el famoso y codiciado hábito del ahorro. Por modesto que sea, empezar a ahorrar ese 1% será un cambio determinante en tu vida.

Analiza tus posibilidades reales

Quizá pienses que no tienes margen de maniobra, pero antes de afirmar que es imposible que ahorres, examina detenidamente el dinero que desembolsaste el mes pasado. Divide cada gasto en dos categorías: necesidad y deseo. Luego repasa la segunda lista, ¿las frituras, las cervezas, el manicure, las comidas con las amigas se pueden reducir y dejar que ese dinero se vaya al cochinito?

Procura bajar tus gastos hormiga y no cedas a todos tus gustos, eso te permitirá hacer un espacio en tu presupuesto para ahorrar (aunque sea lo de hubieras gastado en papitas con refesco) con regularidad.

¿No sabes qué son los gastos hormiga? Averígualo aquí

Prioriza tu yo futuro

Cada mes pagas la renta, el internet, el agua, la luz…pero es importantísimo que agregues algo más a esa lista de facturas a las que no les puedes “hoy no, joven”: tu futuro yo. Cuando tratas el ahorro como algo obligatorio, es mucho más fácil ponerte serio(a) y seguir por el buen camino. Tan solo piensa esto, ¿dejarías de pagarle a la CFE o al arrendador porque no te rindió para eso la quincena? ¡Eso sí es imposible! Sé así de estricto con lo que pones en tu ahorro cada vez.

Automatiza tu ahorro

Una vez que hayas definido cuánto quieres ahorrar cada mes (si el 1% o más si andas con todo este año) y estés seguro(a) de que obtendrás ingresos suficientes para alcanzar ese objetivo, establece transferencias automáticas entre tu cuenta corriente y tu cuenta de ahorros. Al automatizar los depósitos, eliminas la tentación de redirigir tu dinero extra a comprar chuchulucos.

Te cuento un caso de éxito personal, el 7 de marzo de 2022 domicilié mi ahorro voluntario en mi Afore, lo programé para que cada día 15 me hagan un retiro de 500 pesos. Había meses que los tenía sin problema, otros meses era lo único que quedaba en mi tarjeta de débito…solo un mes no se pudo hacer la operación por falta de fondos (¡ahí sí no la veía llegar!), pero gracias a la automatización hoy tengo 5,000 pesos más para cuando me retire. De no haber automatizado en mi app para beneficio de mi yo viejita, ese dinero habría acabado quién sabe dónde.

Y hablando de Afores, checa esto: 5 Razones por las que tu Afore importa hoy

Pian pianito es el secreto

Ahorrar para crear tu fondo de emergencia, para unas vacaciones soñadas o para el enganche de un depa puede parecer cosa de ricos, pero todos podemos alcanzar nuestros objetivos de ahorro más ambiciosos si trabajamos para ello gradualmente y en pequeños incrementos. Si adquieres el hábito básico de ahorrar y te ciñes a objetivos específicos y alcanzables, sentarás las bases para toda una vida de progreso financiero.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado