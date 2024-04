Así te proteges de los tres fraudes inmobiliarios más comunes

La compra de una casa es el objetivo de muchos, ahorrar para conseguir esta meta hace que los defraudadores busquen la forma de hacerse de esos recursos de forma ilícita.

De acuerdo con especialistas en el rubro, estas son las tres formas más comunes en que las personas son despojadas de ese dinero y de su sueño de formar un patrimonio:

Suplantación de identidad

Se refiere a seudoasesores y seudopropiedades, el supuesto asesor inmobiliario cita a los potenciales compradores de vivienda y los asalta.

Esto tiene lugar porque hoy es muy fácil usar publicidad de internet para hacerte pasar por un profesional en bienes raíces y fingir la venta de un inmueble. Los clientes llegan a la cita y el “asesor” les pide esperar a una tercera persona que abrirá la casa, luego solicita el teléfono celular del cliente para hacerle una llamada bajo el pretexto de que se le ha acabado la pila. Lo mínimo que puede suceder es que la persona salga huyendo con el teléfono, sin embargo, también se llegan a consumar asaltos más graves e incluso secuestros exprés.

La recomendación en este caso es buscar a asesores preferentemente certificados, es decir que pertenezcan a una asociación o franquicia, que tengan una página web, redes sociales o algún referente que te haga saber que efectivamente existen y son localizables.

Antes de ir a una cita verifica la inmobiliaria, da aviso a tus contactos de seguridad dónde estarás, procura ir acompañado, dejar las puertas abiertas, que el lenguaje corporal durante la cita sea frontal y no lleves menores de edad.

Te puede interesar: ¿Avalúos para tu casa por dos mil pesos? Conoce los riesgos

Remates hipotecarios

Los remates hipotecarios son atractivos porque sus precios son mucho menores a los de muchas propiedades que están en el mercado. Los defraudadores también suelen tomar información online para hacerse pasar por vendedores de remates y cobran un depósito de apartado para luego desaparecer.

Desde luego, no todos los remates son fraudes, pero suele haber despachos independientes que se ofrecen a llevar la gestoría para adquirir una propiedad y, al final, resulta que se ha vendido y al cliente le ofrecen otro inmueble similar como alternativa. Si no le agrada, empiezan a dar largas al proceso y eso no tiene un buen término.

Aquí la recomendación es buscar empresas especializadas en remates con certificación. Busca a un profesional jurídico o inmobiliario que te pueda acercar a sus aliados comerciales y a las instancias correspondientes. Y por supuesto, nunca es recomendable dar apartados en efectivo.

¿Te lo perdiste?: Cómo ahorrar un enganche de 20% a 30% para comprar casa

Preventas inmobiliarias

Comprar una preventa inmobiliaria para muchos implica comprar “aire” ya que se adquiere una casa o departamento desde sus primeras etapas de construcción. Esto hace que personas con malas intenciones intenten sacar provecho y roben a las personas el dinero que han ahorrado para formar un patrimonio.

Es importante conocer la ubicación del proyecto, no debes depositar nada ni firmar contrato alguno si no tienes evidencia de que lo que te están ofreciendo es real. Viaja al lugar de la preventa o el condominio, tienes que conocerlo físicamente (aunque sea el terreno) y cerciorarte de que eso coincida con la documentación. Como cliente tienes derecho a pedirla; asegúrate de revisarla a detalle o acércate a los especialistas para que revisen los aspectos importantes por ti.

Ojo aquí: ¿Cuánto cobra un notario por escriturar una casa?

Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!