Toda organización tiene como prioridad ser generadora de riqueza. La empresa familiar no es la excepción, pero ésta tiene la particularidad de que persigue, además del dinero, objetivos que concierten a la familia que la fundó. No sólo se trata de generar riqueza para el negocio, sino prosperidad, armonía y unión para la familia. En este difícil trayecto, uno de los momentos más delicados en la historia del negocio familiar es la institucionalización; es decir, pasar de ser un negocio que busca crecer y tener éxito a uno establecido, profesional. Para el líder o fundador de la empresa, lograr estos objetivos sería haber cosechado el fruto de muchos años de esfuerzo y retirarse con la plena seguridad de que ésta podrá seguir funcionando, de igual o mejor manera, en su ausencia. Dentro de las prácticas que hay que llevar a cabo para lograr esto, me gustaría señalar varios hábitos que hay que practicar concienzudamente para mantener saludable el negocio.

. La segunda generación de una empresa familiar suele vivir un poco más cómoda que la primera, por lo que suele no estar tan acostumbrada a esforzarse demasiado por los resultados. Esto lleva a que, en el momento que la empresa requiere mayor trabajo para salir adelante, la segunda generación suele estar más tentada a vender y dejar el patrimonio en manos de alguien más. En cambio, cuando lo que llega es el éxito, todos los familiares quieren participar en el negocio. Como líder de la familia y la empresa, es importante generar un sentido de pertenencia hacia la empresa, un sentido de orgullo por el esfuerzo realizado; en pocas palabras, aprender a valorar el patrimonio. Así, tanto familiares como empleados no familiares defenderán lo que han hecho suyo tanto en momentos de prosperidad como de decadencia. Retomar el camino del éxito estará en las manos de todos, y la sensación de logro será todavía más grande al saber que cada uno contribuyó con una parte esencial. Redacta tu protocolo familiar. Cada acuerdo hecho en familia debe quedar por escrito en un protocolo familiar. Un protocolo debe partir de la acción decidida de compartir una visión empresarial, un modelo familiar y valores. Así, para que éste sea conocido y aceptado como marco regulatorio por todos los integrantes actuales y futuros de la familia, debe incluir por lo menos el siguiente contenido: información de la familia, historia de la empresa, valores, órganos de gobierno, políticas de incorporación, código de conducta, criterios de remuneración y el protocolo salida de un familiar de la empresa.

Recuerda que, tanto en la familia como en la empresa, deben prevalecer los sueños y los valores del fundador. Si la cultura corporativa del negocio es fuerte, la empresa tendrá más posibilidades de sobrevivir y crecer. Por último, cabe señalar es recomendable realizar periódicamente lo que se conoce como el concilio familiar, que es una reunión (fuera del ámbito de la oficina) a la que acude todo el núcleo familiar. Aquí se generará una interacción entre todos los miembros que facilitará dos procesos:

Informativo, para comunicar y transmitir los valores de la empresa de generación en generación. Formativo, para afinar planes específicos y discutir temas de actualidad (política, tecnología, crecimiento…) o de importancia para la compañía.

Como en cualquier buen hábito, no se trata de ser perfecto, sino de ser disciplinado, y esto se logra sólo con perseverancia y, sobre todo, con congruencia. El líder de familia y sus integrantes deben cuidar mucho el ser congruentes entre lo que dicen y hacen. De nada servirá tener estos mandamientos por escrito si quienes los proponen hacen lo contrario, consciente o inconscientemente.

