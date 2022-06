A todos los inversionistas les gusta México y aman el peso: BofA

A inversionistas de Estados Unidos y Europa les gusta México y aman el peso, ya que es difícil encontrar otro país con grado de inversión con tasas a 10 años cercanas a 9% y reales de 4%, inclusive Bank of America (BofA) consideró que es un oasis frente a otras naciones de Latinoamérica.

De acuerdo con la institución financiera estadounidense, la mayoría está esperando el mejor momento para recibir las tasas, pero con un Banxico agresivo, la inflación aun sorprendiendo al alza y la alta correlación con las tasas de Estados Unidos, prefieren esperar.

“Pasamos dos semanas reuniéndonos con clientes en los Estados Unidos y Europa. A casi todos los inversionistas con los que hablamos les gusta México. La mayoría está esperando el mejor momento para recibir las tasas, ya que acordaron que las tasas a 10 años cercanas al 9% ya son atractivas en términos de valoración”, afirma.

Lee: ¿México tiene un superpeso? Registra el mejor desempeño entre monedas de Latam

Además, expone que Banxico sorprendió a todos al hablar ahora de acelerar el ritmo de alza de tasas respecto a la Fed, a pesar de un diferencial grande en la tasa de un día y con un peso fuerte, poniendo sobre la mesa una subida de 75 puntos en su próxima reunión del 23 de junio.

“Una pregunta a la que nos enfrentamos mucho es hasta dónde subirá Banxico. Tras la subida de 75 puntos base de la Fed el 15 de junio, ahora vemos el tipo terminal en el 9.5% frente al 9.0% anterior. Creemos que Banxico alcanzará esta tasa terminal en diciembre”.

BofA indicó que el banco central está tratando de poner la tasa de política por encima de la neutral rápidamente para reducir la inflación subyacente y evitar que el peso se deprecie mucho frente al dólar, para evitar que se amplifiquen las presiones de precios externas.

Asimismo, la firma señala que no pudieron encontrar un inversionista al que no le gustara el peso mexicano, ya que muchos estaban buscando puntos de entrada para posiciones largas, lo que pudo haber proporcionado la reciente liquidación.

Te puede interesar: De las margaritas al whisky, la inflación hace más caro tomar un trago

“No pudimos encontrar un inversor al que no le gustara. Vemos muchas razones por las que el peso se mantendrá fuerte y aunque nuestros modelos apuntan a una moneda sobrevaluada… muchos inversionistas parecen seguir buscando oportunidades para comprar pesos”.

En este sentido, la institución financiera indica que en las reuniones los inversionistas estos preguntaron si los exportadores locales se quejaban de la moneda a 19.5 por dólar, sin embargo, BofA considera que no.

“Nuestra respuesta es que en México una moneda fuerte se correlaciona con una fuerte aprobación presidencial y que a muchos mexicanos también les gusta un peso fuerte debido a la gran frontera con Estados Unidos (a pesar de que el principal motor de crecimiento de México son las exportaciones)”.

No obstante, apunta que quedan algunas dudas sobre el crecimiento de México a medio plazo, especialmente sobre si podrá relocalización de las cadenas de valor de la región de Asia a Norteamérica.

De acuerdo con Bank of America, está en la mente la reubicación de empresas como una gran oportunidad para el país, no obstante, se pregunta por qué esta situación no se ha traducido en más inversión extranjera directa para México.

“Creemos que la principal preocupación es la confiabilidad de la energía (así como la falta de energía ‘verde’). Los inversionistas no esperan que México pierda grado de inversión en el corto plazo a pesar del bajo crecimiento, dada la obsesión de AMLO por mantener un saldo primario cercano a cero”.

Respecto a la inflación, el banco dice que aún no ha tocado techo, pero los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador la están suavizando y la harán más rígida a la baja que en otros países.

Además cree que los subsidios a la gasolina son sostenibles, financiados por ingresos petroleros adicionales y recortes de gastos, aunque el costo de oportunidad es bastante alto, tanto en términos de eficiencia del gasto como de acumulación de amortiguadores fiscales.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información