ABM alza la mano para analizar reforma que propone embargar cuentas ‘abandonadas’

La Asociación de Bancos de México manifestó públicamente su disposición e interés en colaborar con el Congreso de la Unión en torno a la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada en la Cámara de Diputados y que se encuentra en análisis en el Senado de la República.

Con 483 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, la Cámara de diputados avaló en días pasados la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que una parte de los recursos de la Cuenta Global cuyo derecho a ser reclamados ha prescrito sean destinados a seguridad pública, a políticas y acciones de combate a la delincuencia.

Cuando una cuenta bancaria no registraba movimientos, sus recursos podían pasar a la beneficencia pública. Derivado del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tenían la obligación de enviar a la Beneficencia Pública los recursos ubicados en cuentas -tanto de cheques como de ahorro e inversiones- que no hubieran reportado movimiento luego de 6 años.

Lee también:

Cuentas bancarias “abandonadas” podrían ir a beneficencia pública o a seguridad, no al bolsillo de los beneficiarios

Al respecto, la ABM dijo que “está lista para aportar información y presentar argumentos a los legisladores, tanto de orden técnico como jurídico, con el propósito de que cuenten con la información suficiente que le permita al Senado enriquecer la propuesta de reforma” enviada por la Cámara de Diputados.

La ABM recomendó a los clientes que, en caso de tener cuentas con poca actividad, concentrar sus recursos en una cuenta de uso frecuente y proceder a cancelar las otras; así como también acercarse a su banco para actualizar sus datos de contacto, expedientes, y beneficiarios. En los casos de que los recursos hayan sido enviados a la cuenta global, es necesario acudir a la sucursal para solicitar su recuperación.

Sigue a +Dinero para mantenerte al día sobre estos temas

Cabe mencionar que una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros -el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero-. Al cabo de este tiempo, el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso, genera intereses mensuales y no cobra comisiones.

Si transcurrían otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no habían sido reclamados, ni habían tenido movimiento alguno, serían entregados a la Beneficencia Pública y eso significaba que ya no se podrían recuperar. En caso de aprobarse la reforma que analizará el Senado esos recursos serían destinados a tareas de seguridad pública.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado