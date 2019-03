Acciones de Facebook se mantienen pese a caída de plataforma a nivel mundial

Después que Facebook y algunas plataformas hermanas como Instagram y WhatsApp resultaran afectadas en el despliegue de sus respectivos servicios, la compañía que dirige Mark Zuckerberg, sorprendentemente no tuvo una fuerte afectación en sus acciones según los últimos reportes, los cuales resaltan un cierre con ganancia de 0.84% en el Nasdaq.

La compañía también detalló que ante los rumores que comenzaron a propagarse sobre si había sufrido algún ataque a sus sistemas, a través de su cuenta de Twitter aseguró que no fue así.

“Estamos enfocados en trabajar para resolver el problema tan pronto como sea posible, pero podemos confirmar que el problema no está relacionado con un ataque DDoS (ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos)”, señaló la empresa.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019