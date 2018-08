Reuters.- Las acciones de la automotriz Tesla Inc se dispararon más de 7% este martes, después de que su presidente ejecutivo, Elon Musk, dijo en Twitter que está considerando que deje de cotizar en bolsa cuando sus papeles coticen a 420 dólares, en un momento de rápido crecimiento y restricciones financieras.

De confirmarse el acuerdo, Tesla no estaría bajo el escrutinio de Wall Street, pero podría ver limitado su acceso al capital. Sería uno de los mayores operaciones de salida del mercado bursátil, unos 72,000 millones de dólares sobre la base de 420 dólares por papel.

“Estoy considerando sacar a Tesla de la bolsa a 420 dólares. Financiamiento, asegurado”, tuiteó Musk.

Este precio representaría una prima del 22.8% frente al cierre de los títulos de Tesla del lunes. La firma no respondió de inmediato a una petición para confirmar o aclarar sus intenciones. Cuando otra persona comentó que hacerse privado “le ahorraría muchos dolores de cabeza”, Musk respondió: “Sí”.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) permite que las empresas usen redes sociales como Facebook y Twitter para anunciar información clave en cumplimiento con las reglas de divulgación justa, siempre y cuando los inversores hayan sido alertados sobre qué plataformas serán utilizadas para hacer pública la información.

Las acciones de Tesla llegaron a trepar hasta los 371.15 dólares en las operaciones de la tarde. Su cotización fue suspendida más tarde a la espera de noticias.

La compañía tiene un valor de mercado de 58,000 millones de dólares, según el cierre de sesión del lunes. Musk posee cerca de 20% de la empresa.

“Espero que todos los inversores actuales sigan con Tesla incluso si somos privados”, tuiteó Musk. “Crearía un fondo con un propósito especial que permita que cualquiera se quede en Tesla. Ya lo hago con la inversión de Fidelity en SpaceX”.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018