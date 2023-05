Conoce la impecable calidad de artistas que tendrá Paax GNP 2023

El segundo año del Festival Paax GNP está cada vez más cerca y la expectativa que genera es verdaderamente alta. Definido por la propia Alondra de la Parra, Directora Artística y principal responsable de la creación del festival, como un “espacio de cultura visionaria que promueve la creatividad y el respeto a través de las artes”, el evento no solamente ha asumido el reto de superar las expectativas que generó la edición anterior, sino que también ha crecido en tamaño y talento.

Este año el festival, que tiene lugar en el Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, aumentará en cantidad de días, para realizarse del 29 de junio al 8 de julio de 2023, por lo que viviremos un total de diez jornadas completas con eventos, presentaciones y conciertos de la más alta calidad a los que tendrán acceso los asistentes.

El talento internacional que formará parte de esta edición está conformado por artistas de diferentes partes del mundo, quienes comparten el mismo espíritu de amor y respeto por el arte como agente transformador de nuestra realidad.

Serán más de 80 músicos provenientes de diferentes partes del mundo, entre conciertos sinfónicos, ballet, música de cámara y artistas de otras disciplinas artísticas. El festival contará con piezas de los más reconocidos compositores de la historia de la música.

El día inaugural inicia con la presentación de The Impossible Orchestra, una orquesta conformada por solistas destacados de todo el mundo dirigida por la propia Alondra de la Parra, además de la presentación estelar de Paquito D ́Rivera y amigos, músico cubano, referente del Jazz Latino, codirector del innovador conjunto musical Irakere y miembro fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna.

“Alondra de la Parra me invitó al evento inaugural del año pasado, donde también venía el extraordinario trompetista venezolano Pacho Flores, para quien había escrito su Concierto Venezolano. Más una largamente planeada gira europea con el pianista cubano Chucho Valdés me impidió asistir a la celebración. Pero como me encanta el entusiasmo y la visión musical de Alondra, esta vez reservamos las fechas para asegurarme de ser parte del PAAX de este año”, destaca D’Rivera.

Paquito D’Rivera.

La agenda también contará con una gala de danza con bailarines de NY y Chicago bajo la dirección de Christopher Wheeldon, uno de los coreógrafos más destacados del mundo que ha creado numerosas obras no solamente para el Royal Ballet sino también para muchas otras compañías de renombre.

Dentro del programa sobresale también la presentación de la obra Perhaps Perhaps Quizás!! de la destacada mimo mexicana Gaby Muñoz, “Chula de Clown”, quien fue parte del documental Witkin on Witkin para el retrato de Joel Peter Witkin “Pollock Agonistes”.

El resto del programa está conformado por una serie de destacados artistas como Sophie Kauer, cellista británico-alemana reconocida por participar en la recién premiada película Tár, al lado de Cate Blanchett, interpretando el papel de Olga; además de otros nombres destacados como la vocalista de Jazz Olivia Chindamo, el pianista francés Thomas Enhco o la talentosa pianista mexicana María Hanneman, quien con apenas 16 años, ha sido reconocida con 27 premios nacionales e internacionales.

María Hanneman.

El universo cultural del festival podrá ser presenciado por sus asistentes jornada tras jornada, con una amplia variedad de artistas provenientes de 20 diferentes países del mundo, con el único compromiso de compartir el arte y los espacios naturalmente armoniosos, como lo es Playa del Carmen, uno de los paraísos mexicanos más reconocidos en el mundo.