‘The Silence of Sound’ regresa a la Ciudad de México

La directora de orquesta, Alondra de la Parra y la reconocida Clown mexicana Gabriela Muñoz se unen para dar paso a una nueva temporada de The Silence of Sound.

¿De qué trata la puesta en escena?

Tras pasar muchos años en soledad y silencio, una Clown despierta de un sueño eterno gracias al llamado de la música. Su camino será guiado por un pájaro-oboe, fascinado por el sonido de los instrumentos de viento.

La situación se tornará oscura cuando descubra que está atrapada en una gran jaula, de la que los pájaros pueden escapar para dejarla sola. A partir de aquí, la Clown emprenderá un viaje en el que conocerá a diferentes personajes a través de universos acompañados por la música.

Sin embargo, el abuso del poder y el control excesivo convertirán esta odisea en una pesadilla que sofocará a los músicos y a los personajes que forman parte de la historia, mientras la protagonista descubre su verdadero despertar.

Sobre The Silence of Sound

The Silence of Sound es el proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriel Muñoz han trabajado por más de seis años para crear un punto en común entre la música y sus diferentes disciplinas, para dar paso a un concepto original.

Respecto a la propuesta musical del espectáculo, Alondra de la Parra considera que no se trata de una ópera, ni un ballet, ni clown, sino de una propuesta sin etiquetas que puede disfrutarse. “Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso es lo que The Silence of Sound propone”, afirma.

Foto: Oscar Turco

La música que forma parte del show es una curaduría de la Maestra Alondra de la Parra y de Gabriela Muñoz. La selección de piezas se convierte en otro personaje dentro de la historia, que tiene como misión acercar la música orquestal y el repertorio sinfónico a diversas audiencias.

Entre las piezas que pueden apreciarse se encuentran:

C. Debussy, El rincón de los niños, Mov. V “The Little Shepherd”

B. Bartók, Concierto para orquesta Sz.116 Mov. II

N. Rimski-Kórsakov, Vuelo del moscardón (Flight of the Bumblebee)

C. Debussy, La Mer L.109 Mov. I “De l’aube à midi sur la mer”

C. Debussy, El rincón de los niños, Mov. II “Jumbo’s Lullaby”

G. Hamilton, In the belly of the Whale

Tan sólo por mencionar algunas.

Foto: Oscar Turco

¿Cuándo y en dónde?

The Silence of Sound se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo de 2024. Los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.

Foto: David Ruano

En 2022 The Silence of Sound cautivó al público en el Teatro del Palacio Bellas Artes en la Ciudad de México y extendió su puesta en escena a estados como San Luis Potosí, Guadalajara y Monterrey para llevar el talento de las creativas mexicanas a diversas audiencias.

