Flujo de capital. Hazlo posible con American Express Corporate

Tras la pandemia, el impacto económico no se hizo esperar. Desde las primeras semanas de contingencia, empresas y negocios pusieron en marcha estrategias de sobrevivencia que les permitiera respaldar sus operaciones, así como cubrir las necesidades de sus colaboradores.

Ante este desafiante escenario, las instituciones financieras han desplegado acciones en favor de la estabilidad económica que los negocios necesitan, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas en México.

Un ejemplo claro es American Express, quien ha puesto en marcha una serie de soluciones que buscan poner a disposición de los negocios un flujo de efectivo y un espacio para equilibrar sus entradas y salidas de ingresos con dos beneficios sustanciales: tiempo para reinventar y diversificar la ingeniería de los negocios y liquidez para sostenerse.

En este sentido, la división Corporate de Amex, pone a disposición de los Tarjetahabientes las herramientas financieras más adecuadas según sus necesidades, enfocadas en soporte de crecimiento económico y desarrollo de unidades de negocio.

Las soluciones son las siguientes:

Plan Amex de Pagos Diferidos

Para aquellos momentos donde las organizaciones atraviesan una pausa en su crecimiento, es importante que cuenten con un flujo de efectivo que les permita sortear la adversidad y respaldar a sus colaboradores.

Las Tarjetas Corporativas American Express cuentan con la opción de recurrir al Plan Amex de Pagos Diferidos, con el que es posible diferir una parte del Saldo de la Tarjeta a plazos fijos mensuales con una tasa de interés preferencial*.

Además de significar un apoyo para los usuarios, el Plan Amex de Pagos Diferidos es sumamente flexible: el Tarjetahabiente lo puede crear en cualquier momento si es elegible –hasta un día antes de la fecha de corte– y se puede cancelar sin importar que esté dentro de la fecha del plan.

Plan Amex de Pagos Diferidos es una de las formas más eficientes de manejar el financiamiento en momentos de poco flujo de caja, lo cual impacta positivamente en la salud del negocio, ya que una buena liquidez es clave para la continuidad del negocio, pues puede cambiar los escenarios presentes y posteriores del proyecto.

Al contar con una herramienta de respaldo como un financiamiento a Pagos Diferidos, el rumbo del dinero disponible puede centrarse en otros aspectos prioritarios, como los sueldos de los empleados, la inversión en áreas para mejora del negocio, la estabilidad financiera y fiscal, el pago a proveedores y la transformación digital de la empresa.

Esto habla de la necesidad de las empresas por mantener finanzas sanas, sobre todo en una época en donde el contexto global apunta hacia una baja de consumo en general.

Un par de semanas puede ser la diferencia entre contar con el capital o no, de ahí que Amex también ofrece herramientas como Flex Pricing.

Flex Pricing

Así como Plan Amex de Pagos Diferidos es una herramienta de financiamiento a largo plazo, Flex Pricing está pensado para aquellos que requieren unos cuantos días de “colchón”.

Este servicio permite a los Tarjetahabientes de Tarjetas Corporativas American Express extender su límite de pago hasta 18 días naturales del que marca el estado de cuenta con una tasa de interés diaria preferencial1. No requiere inscripción ya que se activa en automático después de la fecha límite de pago indicada dentro del Estado de Cuenta y se puede acceder a él desde el primer mes de la fecha de corte.

La herramienta resulta funcional para aquellas empresas que han vivido algunos atrasos en los pagos por parte de sus clientes, una situación muy común en el contexto actual.

Flex Pricing no genera ningún interés moratorio, solo ordinario, y el único requerimiento es realizar el pago previo al final del plazo extendido de hasta 18 días naturales.

La flexibilidad para realizar pagos es un beneficio que Amex no solo ofrece a sus Tarjetahabientes, sino para que ellos puedan hacer lo propio con sus clientes, a través de la activación de Meses sin Intereses.

Meses Sin Intereses

De acuerdo con el estudio Merchant Value Research, realizado por American Express en colaboración con la consultora MAPS, los Tarjetahabientes tienden a gastar más cuando se les ofrecen facilidades de pago, como un programa de Meses Sin Intereses.

En ese sentido, los negocios con una Tarjeta Corporativa American Express tienen la posibilidad de acceder a planes de pago de Meses Sin Intereses al cobrar a sus clientes, una forma efectiva de incrementar las ventas.

No importa si la PyMe ofrece servicios educativos, médicos, de hospedaje o de seguros, las facilidades de pago incrementan la facturación del negocio entre un 69% y 279%, de acuerdo con estudios respaldados por Amex.

Flexibilidad, financiamiento inteligente y equilibrio de pagos e ingresos son factores fundamentales para garantizar la subsistencia de los negocios en los momentos más complejos. Impulsar la salud de tu negocio es la prioridad. Escribe un futuro financiero con las soluciones que American Express tiene para ti.

* Consulta requisitos de contratación, comisiones, Términos y Condiciones de Plan Amex de Pagos Diferidos, Flex Pricing y Meses sin Intereses aquí (https://www.americanexpress.com/mx/negocios/tarjetas-corporativas/opciones-de-financiamiento/index.html) y de nuestras Tarjetas Corporativas aquí (https://business.americanexpress.com/mx/descargar-solicitudes-y-contratos?intlink=mx-es-acq-gcp-corporate-SubNav-LargeBusinesses-BusinessTrends-RequestContracts)

1Flex Pricing: American Express ofrece hasta 39 días naturales sin intereses de financiamiento además con Flex Pricing tienes la posibilidad de extender hasta 18 días naturales posteriores a tu Fecha Límite de Pago en tu Estado de Cuenta el plazo de financiamiento para liquidar tus compras, salvo las condiciones señaladas más adelante, a una Tasa de Interés Preferencial por día de 0.115% más IVA, sin que por esa circunstancia se considere que has incurrido en un retraso en tus pagos.

El servicio de Flex Pricing es aplicable únicamente para Tarjetas Empresariales (“Tarjetas Corporativas”) emitidas por American Express Company (México) S.A. de C.V. (“American Express”) a excepción de la Tarjeta The Gold Business Card® American Express.

Si tu saldo no es pagado en la Fecha Límite de Pago indicada en tu Estado de Cuenta, entonces se aplicará un esquema de financiamiento Flex Pricing por el cual, tendrás un plazo adicional de hasta 18 días naturales posteriores a la referida Fecha Límite de Pago. Vencido el plazo de financiamiento por Flex Pricing, se aplicará una comisión por concepto de pago tardío equivalente al 10% más IVA para el saldo insoluto en Moneda Nacional más cargos por concepto de intereses ordinarios a una Tasa Anual ordinaria del 60% más IVA en Moneda Nacional.

American Express te aplicará durante el plazo de Flex Pricing una Tasa de Interés Preferencial del 0.115% más IVA por cada día hasta que se liquide el saldo total insoluto.

Las condiciones aplicables a Flex Pricing son:

El plazo adicional de hasta 18 días naturales antes señalado, comenzará a contarse a partir de la fecha límite de pago que aparezca señalada en tu Estado de Cuenta. Por favor considere que si el día 18 resulta ser un día inhábil, este no se recorrerá al siguiente día hábil; bajo ninguna circunstancia el servicio de Flex Pricing podrá exceder tu siguiente fecha de corte. Tratándose del mes de febrero y de acuerdo a tu fecha límite de pago, en algunos casos el servicio de Flex Pricing no cubrirá los 18 días naturales, por lo que deberás en estos casos, liquidar tu saldo a más tardar en tu siguiente Fecha de Corte para no generar cargos moratorios.

CAT aplicable:

CAT promedio 27.90% sin IVA, Tasa de Interés Anual Promedio 41.4% más IVA. Informativo, calculado a septiembre de 2020

Lee también: Tiempo y liquidez: las soluciones financieras para tu negocio