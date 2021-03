HONOR, la transformación hacia una marca global de tecnología icónica

Con su separación de Huawei a finales de 2020, HONOR trazó su estrategia: tomar un camino propio y detonar innovación. Bajo la guía de su CEO global, George Zhao, la compañía se configura como una firma premium de tecnología inteligente impulsada por dos motores de cambio, el poder de producto y marca.

Este 2021, inició su construcción como jugador clave de dispositivos insignia de alta gama para competir en el mercado global. El fabricante está comprometido con el desarrollo de poderosas tecnologías capaces de transformar a las personas y así convertirse en una mejor versión de sí mismos.

En este nuevo capítulo, sus ambiciones de posicionamiento incluyen mercados clave como América Latina, en los que incorporará dispositivos en múltiples categorías y rangos. Esta estrategia se completará con su participación en el mercado premium, una meta inamovible de la compañía.

De acuerdo con Zhao, los dispositivos insignia son la oportunidad perfecta para plasmar no sólo los principales valores tecnológicos de una marca, sino también para demostrar sus capacidades en diseño industrial, experiencia de uso e integración de recursos y tecnologías de sus socios, y demostrar su sensibilidad ante las necesidades principales de los usuarios.

“HONOR tiene la habilidad, fortaleza y el mejor equipo en cuanto a tecnología e ingeniería. Previamente, los mejores expertos en soluciones de cámaras ya se habían incorporado tanto a Huawei como a HONOR. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en la capacidad de construcción de una marca premium y así ganar la atención de los consumidores interesados en los productos insignia”, explica el CEO.

Y añade que el nuevo eslogan de marca, GO BEYOND, representa el enfoque en la construcción y el refinamiento de las capacidades clave de los productos con el fin de mejorar la habilidad de la compañía para servirle a los consumidores.

HONOR ostenta un legado tecnológico y de aprendizaje obtenido bajo Huawei, además de casi 8 años como marca líder en ecommerce en mercados como China. Esta trayectoria valida a la marca como un jugador importante en la industria. No obstante, Zhao y el nuevo equipo no se conforman con estos logros.

“En cuanto a los productos, insistimos en enfocar nuestros esfuerzos en innovación, calidad y servicio, los cuales son los tres principios a los que me he adherido con persistencia desde que me uní a HONOR en 2015. La nueva compañía continuará respetando estos principios, ya que nos han brindado reconocimiento por parte del consumidor a lo largo de la historia de la marca”, comparte.

Crédito: Cortesía de HONOR.

Un nuevo jugador excepcional en la industria

Si bien para algunos mercados y consumidores en este 2021 ha sido la primera vez que escucharon de la marca, HONOR ha recorrido un camino de éxitos en desarrollo de tecnologías clave en cuanto a cámaras, carga rápida y diseño, y se ha consolidado como un exitoso fabricante de dispositivos inteligentes.

“Hoy en día, HONOR posee un sistema de principio a fin que incorpora capacidades en investigación y desarrollo, compras, ventas, marketing, servicios, finanzas y mucho más”, explica Zhao.

Cerca del 50% del total de los más de 8,000 empleados a nivel mundial son parte del equipo de investigación y desarrollo, distribuidos en cinco centros de I+D y más de 100 laboratorios de innovación alrededor del mundo.

Muchos de sus desarrollos están basados en plataformas de Huawei, tales como los sistemas de cámara más avanzados, los diseños y arquitectura de vanguardia y tecnologías probadas y reconocidas como CPU Turbo y Link Turbo, los cuales ya han migrado a la nueva HONOR.

“Hemos incorporado muchos activos de tecnología y de propiedad intelectual principales. Esto se debe a que Huawei y HONOR siempre se apoyaron mutuamente, y hoy, la nueva HONOR ha heredado los mejores valores tecnológicos de Huawei”, detalla el directivo.

Además, la compañía se ha mantenido altamente colaborativa, retomando alianzas y generando nuevas sociedades con empresas icónicas de tecnología. Para George Zhao, la colaboración con sus socios tecnológicos va más allá de una simple relación entre cliente y proveedor.

“Tenemos comunicación y colaboración profunda en investigación y desarrollo con nuestros socios de la industria, incluyendo a Microsoft, Intel, AMD y otras compañías. Esto es con la finalidad de implementar una comunicación profunda y fijar metas claras en cuanto al desarrollo de productos. Debemos influenciar el desarrollo de la industria por medio de nuestras ventajas técnicas, y fortalezas de investigación y desarrollo”, explica el directivo.

Lo que HONOR brinda a la industria no es solo el lanzamiento de excelentes productos, sino la visión hacia el futuro de atraer socios y el encontrar formas de promover una mejor comunicación entre los teléfonos móviles y otros productos como pantallas inteligentes, tablets y PCs.

La estrategia futura de los productos de HONOR se mantendrá alineada a desarrollar un conjunto completo de nuevos dispositivos inteligentes e integrados, encabezado por el smartphone y al que se sumen laptops, wearables, auriculares inalámbricos, routers y muchos más. Todos y cada uno de estos productos nacen con la finalidad de brindarle al consumidor una experiencia perfectamente interconectada.

Para conocer la oferta más avanzada de HONOR, visita su página.