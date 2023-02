Nomofobia: Un miedo irracional que nos acecha

El avance de la tecnología y su uso generan ciertas mermas en nuestra salud mental, es el caso de la nomofobia y su relación con los smartphones que llega a afectar nuestra calidad de vida.

Seguro te ha pasado que sales de casa y cuando llegas a tu destino te das cuenta que no tienes tu celular y empieza un estado de ansiedad por saber si lo dejaste en casa, en el auto, si lo perdiste, si alguien intenta comunicarse contigo o no revisar tus notificaciones, lo que deriva en miedo, estrés e incluso paralización de la persona.

¿Qué es la nomofobia?

Foto: Pexels.

La nomofobia es un estado de miedo irracional que se genera en personas que no están cerca de su smartphone. El nombre corresponde al neologismo en español de la frase en inglés “no mobile phone” o la fobia a no tener celular.

De acuerdo con el artículo ‘La nomofobia no es una patología’, de la ‘Gaceta UNAM’, el término fue acuñado después de que se dieron a conocer los resultados de una encuesta, no un estudio científico, que la oficina postal de Reino Unido encargó a YouGob.

El sondeo reveló que casi 53% de los usuarios suelen estar ansiosos cuando pierden su smartphones, cuando no tienen batería, saldo o no pueden acceder a sus redes. Además, 58% de los hombres y 47% de las mujeres experimentaron “fobia” por estar sin celular, mientras que 9% se sintió estresado cuando su celular estaba apagado.

Además, de las 2 mil 163 personas encuestadas, 55% contestó que la razón principal por la cual sintieron ansiedad fue porque no pudieron usar su smartphone para estar en comunicación con amigos y familiares.

Para Ricardo Trujillo Correa, de la Faculta de Psicología de la UNAM, citado en el artículo mencionado, los resultados no son confiables ya que no se consideraron los criterios clínicos ni psicológicos para caracterizar como fobia cierto malestar.

Foto: Reuters.

Lo que es real, es que hay personas que entran en estado de ansiedad cuando no tienen su smartphone a la mano y que este sentimiento se termina en cuanto vuelven a estar en contacto con su dispositivo móvil; sin embargo, no se considera un desorden o trastorno mental.

“En la vida cotidiana comparamos miedo con fobia, pero no son lo mismo porque ver a una persona con una fobia verdadera es algo muy angustiante porque experimenta una sensación cercana a la muerte”, indicó el experto.

Actualmente no existe un estudio que avale que la nomofobia sea catalogada como una fobia; sin embargo, hay hipótesis que indica a qué se debe este malestar en las personas:

Imposibilidad de comunicarse

Perdida de conexión

Incapacidad de acceder a información

Renuncia a la comodidad

¿Cómo desprenderme de mi celular para evitar la nomofobia?

Foto: Republica/Pixabay

Ante el sentimiento de dependencia tecnológica, la Universidad Anáhuac apuesta por un détox digital, un proceso que ayuda a las personas a abstenerse de usar dispositivos electrónicos, como los smartphones y conectarlas con el mundo físico e interactuar con lo que los rodea.

Si bien los dispositivo electrónicos nos facilitan la vida y no son malos, su uso en exceso puede traernos problemas.

Anáhuac indica que estudios revelaron que el uso en exceso de la tecnología repercute en la salud y hace que los usuarios experimenten depresión, ansiedad, sedentarismo, sobrepeso, trastornos del sueño y fobias, como la nomofobia.

El détox digital brinda a los usuarios de smartphones mayor atención, tranquilidad, mejora el sueño, mayor apreciación del entorno y menos distracción, ansiedad, estrés y distracción.

Foto: Unsplash

Seguramente identificaste los síntomas de la nomofobia, pero ojo, en algunos casos los síntomas se presentan más intensos y en otros no. Lo mejor siempre será que consultes a un especialista que te ayudará a calmar estos estados de ansiedad de forma sana y separarte poco a poco de tu smartphone.

