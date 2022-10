Square Bang, de Hublot, un reloj absolutamente único

En la actualidad, Hublot domina el campo de la relojería con los modelos con forma de tonel, el reloj redondo y las masterpieces o MP, que desafían todas las convenciones. Ahora hace su aparición estelar una cuarta forma: el cuadrado.

Su geometría sedujo a Hublot por los retos que impone. Para empezar, el movimiento. Porque el componente esencial de cualquier calibre es la rueda, que implica un movimiento, por supuesto, redondo. En consecuencia, para introducir de manera armoniosa un movimiento redondo en una caja cuadrada es necesario hacer un malabarismo muy especial.

Esta es la razón por la que la mayor parte de los relojeros ocultan su movimiento: para crear la ilusión de que utilizan un movimiento de cuerda, o por no haber sido capaces de encontrar una estética coherente.

Hublot tomó la decisión radicalmente opuesta: la marca no oculta nada de su movimiento patentado Único, el orgullo de los relojeros de Nyon y el corazón que late en la mayoría de sus creaciones desde hace más de 10 años. El cronógrafo bicompax, cuya rueda de columnas se muestra a las 6, prescinde de esfera para revelar la intimidad de sus engranajes.

“El reloj cuadrado es un objeto muy específico al que la mayoría de los relojeros no osa enfrentarse. Se trata de una forma esquiva, disruptiva y alejada de lo convencional que nadie ha sabido renovar desde hace décadas. ¡Nos esperaba a nosotros! Hublot se ha empeñado en ello con el fin de explorar su potencial y crear un reloj absolutamente único. Como todo en Hublot, el Square Bang Único no tiene igual”, expresa Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.

El segundo reto fue la construcción modular de la caja, diseñada –de acuerdo con el ADN de Hublot– con un contenedor central dotado de una placa superior e inferior con el fin de permitir múltiples combinaciones y transformaciones.

Sin embargo, esta vez es de forma cuadrada, por lo que resulta mucho más complicado lograr la estanqueidad. Pese a ello, Hublot lo ha conseguido y garantiza una resistencia al agua hasta 100 metros de profundidad.

La dimensión de la caja también es importante para asegurar una ergonomía perfecta para este nuevo modelo, cuya comodidad en la muñeca se acerca mucho a la que ofrece el Big Bang de 42 mm.

Por otra parte, las similitudes con el icono de la marca son perceptibles en innumerables puntos. En primer lugar tiene la construcción en sándwich de la esfera, que lo dota de diferentes niveles de profundidad y de una construcción altamente arquitectónica. Esta esfera recupera en gran medida el uso del zafiro para ofrecer una vista despejada del movimiento Único, como el Big Bang, del que el Square Bang Único toma también prestadas las agujas.

A continuación encontramos los seis tornillos (funcionales) sobre el bisel, distribuidos exactamente en los mismos lugares que en el Big Bang. A uno y otro lado del Square Bang Único se sitúan las “orejas” que también comparte este modelo con la caja del Big Bang, que equilibran su diseño al tiempo que protegen la caja.

En cuanto a la correa, además del sistema One Click que tanto éxito ha cosechado con el Big Bang y de su caucho estructurado, encontramos igualmente los dos tornillos integrados en la carrura que aseguran la sujeción.

Por último, el Square Bang Único utiliza los mismos materiales que su hermano mayor, en particular el titanio, la cerámica y el King Gold, por no mencionar el célebre acabado All Black.

Además, una nueva correa con decoración de tipo tableta de chocolate refuerza aún más la identidad del Square Bang Único. Gracias a su sistema intercambiable (one click), el usuario puede transformar el look de su reloj con un solo clic, para lo cual dispone de una impresionante gama de correas de caucho, de piel de caimán o, próximamente, de cuero soft touch.

El reloj está ya disponible en cinco modelos de 42 mm. Los tres primeros son macizos: titanio, cerámica negra y King Gold, respectivamente. Los dos últimos combinan el titanio o el King Gold con un bisel de cerámica negra.

Cada modelo se entrega con la correa de caucho negro y una hebilla desplegable del mismo material que la caja. Estas originales creaciones laten al ritmo del movimiento HUB1280 Único marca de la casa, con un cronógrafo automático de 354 componentes y una cadencia de 4 Hz (28.800 alt./h).

All Black: edición de Hublot para coleccionistas

Si tuviéramos que quedarnos con uno, sería éste: el Square Bang Único All Black.

Su producción estará estrictamente limitada a 250 ejemplares, como todos los All Black; y será la única edición limitada de este lanzamiento de la colección Square Bang Único.

Más de 15 años después de su creación, la gama All Black demuestra una vez más su polivalencia y su poder. En el Square Bang Único se muestra en todo su esplendor. El color negro se despliega en todas las superficies – caja, bisel, botones, correa, agujas, platina e índices– pero juega con los acabados (pulidos y satinados) para revelar matices que estarán reservados en exclusiva a la mirada de su propietario. La cerámica y el titanio dialogan, armonizan, se fusionan.

Se trata de una creación sin igual para coleccionistas poco amantes de los convencionalismos.

