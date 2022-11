Violife apuesta por el mercado vegano de México

El mercado conformado por consumidores veganos en México representa una oportunidad de crecimiento de negocio y la marca Violife busca captarlo a través de su amplio portafolio de quesos de origen vegetal elaborados con aceite de coco y fortificados con vitamina B12.

Los consumidores veganos excluyen por completo los productos de origen animal en su alimentación. Solo en el país, la consultora Nielsen identificó en un estudio de 2016 que el 28% de los mexicanos afirmaba no consumir carne. Dentro de este grupo, 19% eran vegetarianos y 9% veganos.

Los productos veganos han adquirido popularidad al ofrecer un estilo de vida basado en el consumo de plantas y la eliminación de lácteos en la dieta. En este sector, Violife, empresa con más de 30 años de existencia, ha encontrado cómo posicionarse gracias a su variedad de quesos y el respaldo de Upfield, un coorporativo internacional que está detrás de marcas como Primavera®, I Can´t Believe it´s not Butter®, Country Crock e Iberia, entre otras.

Upfield, empresa que nació en 2018, tiene presencia en 96 países y cuenta con 14 plantas en el mundo, operando desde sus oficinas centrales en Amsterdam y con una plantilla laboral de más de 4,000 asociados. Su experiencia se remonta a poco más de 150 años donde ha perfeccionado sus procesos gracias al conocimiento especializado de las grasas alimenticias y su relación con la salud y nutrición.

Sobre el nombre de la marca Violife, proviene de la palabra griega Vios, que significa vida. Durante 3 décadas y con una presencia global respaldada por Upfield, ha logrado convertirse en una de las empresas más importantes de alimentos de quesos a base de plantas.

Su oferta alimenticia es de productos libres de gluten, lactosa, alérgenos comunes y sin nueces, semillas o soya, lo que los convierten en una opción amigable con personas que sufren de alguna intolerancia a cualquiera de estos ingredientes o que simplemente prefieren comidas sin proteina animal. Diversos estudios señalan que una alimentación basada en plantas puede contribuir a un estilo de vida más saludable.

Los nuevos integrantes de la familia Violife

En un evento realizado en Çuina, restaurante de autor ubicado en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, Violife presentó a los nuevos integrantes de su ya amplia gama de productos: los quesos Just Like Manchego y Just Like Chihuahua 100% veganos.

Crédito: cortesía.

Durante la presentación, los invitados tuvieron la oportunidad de probar estas dos alternativas a los quesos lácteos tradicionales en un ambiente decorado con los productos de la marca. Posteriormente, medios, influencers gastronómicos y foodies invitados participaron en una clase de cocina con el chef catalán Xano Saguer, quien está al frente de la cocina de Çuina.

En esta dinámica, los invitados prepararon tres recetas de postres con productos Violife como ingrediente principal. Bajo la guía de Saguer, cofundador y codirector en Barcelona de la escuela de postres EspaiSucre, en pocos minutos se entregaron un pastel de queso vasco, un sablée de quesos y muffins de hongos.

Crédito: cortesía.

Esta demostración sirvió para mostrar la versatilidad de los productos Violife, los cuales además de ser 100% veganos, pueden disfrutarse en diferente estilos y formas de consumo. Desde sandwiches, pizzas, pastas y como parte de una tabla de quesos.

Conoce más sobre los productos Violife en Facebook e Instagram