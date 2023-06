Adriana Gallardo: así es como una mexicana conquistó al sector asegurador en Estados Unidos

“A mí me abrieron la jaula y me dijeron vuela”, asegura Adriana Gallardo. Sin embargo, para llegar alto tuvo que enfrentar muchos retos, migrar a un país desconocido, sin papeles y sin saber su idioma, aprender a vender, a emprender hasta dirigir la empresa líder de seguros en California y otros negocios.

“Comencé en Burger King, haciendo hamburguesas, sacando la basura o limpiando las mesas, haciendo ese trabajo que no a todos les gusta. Mi gran aspiración en ese momento era convertirme en la cajera, pero no cualquiera, la de la ventanilla, porque me emocionaba ponerme la diadema: quería sentirme valiosa, importante”.

Cuenta que la primera persona que la impulsó y creyó en ella fue su madre. Recuerda que un día la llevó a un lugar donde vendían seguros de auto y le dijo: “Mira como se ve todo aquí: muy profesional. ¡Pide trabajo!”.

“No estaba segura”, dice. Hacerlo fue un enfrentamiento con el miedo. Se sentía segura trabajando en el restaurante de comida rápida, pero su madre insistió, la empujó y, así, empezó a dar pasos en el mundo de los seguros.

Comenzó a trabajar en la firma sin saber hablar inglés, y en muchos momentos quiso tirar la toalla, pero su madre la levantaba y convencía de que era capaz. Adriana insistió hasta convertirse en la mejor vendedora de esa empresa.

Andrea Gallardo, fundadora de AGI Business Group. 17 de mayo 2023. Foto: © Karina Hernández

Su madre volvió a cambiar sus planes y la impulsó a tener su propia compañía. Con los ahorros que ésta puso a su disposición, rentaron una pequeña bodega y, cuando abrieron, se dio cuenta de otra realidad: los clientes no llegaban y era necesario salir a tocar puertas y repartir volantes. También tocaba las puertas de aseguradoras para ser su bróker; le preguntaban por la dueña, le decían que no estaba lista; pero tenía sueños y ganas. Así que insistió, contaba su historia y buscó una oportunidad… hasta que llegó.

Se enfocó en los migrantes porque era un sector desatendido; nadie les hablaba en su idioma. Los migrantes hacían los trámites a ciegas, lo que los volvía vulnerables.

En la actualidad tiene una empresa con más de 600 empleados, cientos de miles de clientes y es la empresa número uno en California en lo tocante a seguros de autos para los latinos. De hecho, aseguran más de 25,000 clientes al mes, además de tener otras líneas, como de hogar, comerciales, de vida y una agencia de marketing.

