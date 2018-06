Alexia Ulibarri: diseño que ayuda y empodera

Alexia Ulibarri es una diseñadora de modas mexicana que, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, cayó en cuenta que su talento podía ser aplicado para ayudar: junto con su equipo creó un chaleco con leds y pilas que resultó útil para los cuerpos de rescate.

“Cuando pasan tragedias como el sismo, como humano te conectas con lo más interno a la misma frecuencia con la que me conecto con una colección o una pasión”, dice.

“Hicimos lo que hacemos cada colección: armar cosas increíbles en conjunto. Al final, fue muy satisfactorio ayudar de esta manera, ver que los topos estaban usando estos chalecos y que podían hacer su trabajo de una manera más rápida y eficaz.”

Construir un nombre y una marca

PUBLICIDAD

Alexia descubrió su pasión por la moda desde los quince años, cuando comenzó a explorar entre textiles, colores y formas. Tres años después viajó a Londres para capacitarse en London College of Fashion y después realizó prácticas para modistas ingleses como Maria Grachvogel.

En 2009 llegó a México con su primera colección en el mercado. Sus diseños aparecieron en revistas de moda como atuendos para personajes como Belinda y Ely Guerra.

Luego de buscar oportunidades en la industria de la moda mexicana, la firma Alexia Ulibarri logró llevar sus diseños al extranjero: China, Dubai, Israel, Estados Unidos y Londres fueron sus nuevos mercados.

El éxito de los diseños Alexia Ulibarri ha llegado hasta algunas de las figuras más representativas de esta industria, entre ellas sus embajadoras de moda Ximena Navarrete y Emma Roberts, y las top model Adriana Lima y Alejandra Ambrosio

“No nada más es representar un sueño personal, sino una industria mexicana en el mundo. Eso ha sido de lo más gratificante”, explica.

La firma de esta diseñadora mexicana ha montado un total de 21 colecciones en pasarela de la mano de Fashion Week México, y ha destacado entre las publicaciones de moda más importantes del país, como las revistas Elle, Vogue, Glamour y Marie Claire.

Legado femenino, inspiración para la igualdad

Para Alexia Ulibarri, cada colección representa la fortaleza del legado femenino. Por ejemplo, el surrealismo de la artista británica Leonora Carrington, la curandera y chamana oaxaqueña María Sabina, y la escultora francesa Camille Claudel destacan entre sus más recientes inspiraciones.

“Me gusta mucho mezclar lo que vivo y combinarlo con el trabajo de mujeres que admiro. Cada colección está inspirada en mujeres fuertes que han trascendido en el tiempo.”

La diseñadora mexicana considera que es momento de romper los cuestionamientos sobre la equidad de género. “Hemos evolucionado en el tiempo y personalmente me gusta pensar que no tenemos diferencias a la hora de alcanzar nuestros sueños. Podemos alcanzar las mismas metas siendo mujeres u hombres. Hoy en día ya no quiero pensar que soy mujer y que por eso tengo que hacer un esfuerzo diferente para llegar a ser igual que un hombre”, opina.

Recorrer el camino de la moda no ha sido fácil. Para Ulibarri, uno de los mayores retos ha sido la competencia entre hombres y mujeres de la industria. “Es un mundo bastante frívolo, donde dependemos de la magia interna de cada persona”, afirma.

Sin embargo, la diseñadora mexicana confía en el legado de figuras femeninas como Coco Chanel y Elsa Schiaparelli para decir: somos mujeres y creamos un concepto de moda. “La discriminación hacia la mujer para mí no es un obstáculo.”

Lee también: #Mujerespoderosas 2018 | Mónica Ramírez | Defensora de migrantes