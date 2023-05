AMLO, a favor de un llamado al crimen organizado para que no actúe con violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió un llamado a la paz, que incluye a nueve cárteles de la droga, entre ellos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, por mencionar algunos, que realizó Delia Quiroga, una representante del Colectivo 10 de Marzo, quien busca a sus familiares desaparecidos en Sonora, para erradicar la violencia y la desaparición forzada.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que las organizaciones criminales deben dejar la violencia y que aún pueden actuar de manera correcta ante la sociedad.

“Sobre esto que estás planteando, yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan contra las Fuerzas Armadas o policías estatales.

“Que no actúen las organizaciones (con violencia), claro que sí. Sí, ese es el exhorto, que no actúen de manera violenta, claro. Se burlan de mí, cuando a sus padres, abuelos, los cuestionan y no ven bien cuando toman el camino de la delincuencia, hay mucha gente que ayuda, los mismos familiares”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

“Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, yo lo apruebo, y eso no tiene que ser solo por demanda de la autoridad, es por los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben asumir una responsabilidad”, añadió.

Hace unos días, Delia Quiroga, quien es vocera del colectivo 10 de marzo e integrante de Madres buscadoras de Sonora, llamó a los líderes de los cárteles para establecer un pacto social a fin de prevenir y erradicar la desaparición de personas.

En un pronunciamiento, la portavoz pidió a los líderes de los cárteles permitir dar sepultura digna a sus familiares a fin de evitar que siga habiendo víctimas de desaparición forzada.

De igual forma, solicitaron que haya tránsito libre a las madres y otras personas integrantes de los colectivos que buscan a sus familiares en territorio nacional.

Y por último, que cesen los conflictos armados en el país a menos que se traten de actos de legítima defensa.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal consideró que su administración está dando facilidades para que los jóvenes no se enrolen en actividades criminales a través de programas sociales a la par que la estrategia de seguridad no busca la violencia sino atender las causas de fondo de la descomposición social.

“Hay oportunidades sin tomar el camino de las conductas antisociales, en ningún caso se justifica, pero menos si hay opciones, alternativas, por eso vamos a seguir con los programas de bienestar. El programa de jóvenes, quien no tiene trabajo se le contrata como aprendiz en una empresa, taller”, mencionó.

