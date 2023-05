AMLO acusa a la SCJN de pretender un ‘golpe de Estado técnico’ por detener obras prioritarias

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende ejecutar un “golpe de Estado técnico” al detener las obras prioritarias de su administración y neutralizar las acciones del Poder Ejecutivo.

Al asegurar que las obras de infraestructura, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, no se detendrán pues benefician al pueblo, el mandatario federal sostuvo que los ministros de la Corte violan la Constitución al cobrar más que él.

“No, tampoco, y van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede”, afirmó.

“O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando cobrando más que lo que cobra el presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada, es cancelar a un Poder, sería un golpe de Estado técnico”, alertó.

La semana pasada, la SCJN invalidó el decreto de López Obrador por el que pretendía clasificar como de interés público y seguridad nacional los proyectos de su administración y detallaron que esta resolución surtirá efectos sobre las secretarías que son parte del Poder Ejecutivo.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo del proyecto, señaló que el acuerdo presidencial es inconstitucional porque su amplitud y ambigüedad obstaculiza e inhibe el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras del país.

En respuesta, el presidente de la República publicó un nuevo decreto en el que clasifica las obras del Tren Maya y del corredor Transístmico como de seguridad nacional.

