AMLO encarga a Durazo un parque de energía solar en Sonora

Al abrirse a las energías alternativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, evaluar la construcción de un parque de generación de energía solar en la entidad.

“Se va a hacer la investigación, si es viable. Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red; esto, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el mandatario en su conferencia diaria al hablar de la reunió que tuvo ayer con Durazo.

El titular del Ejecutivo comentó que este parque sería propiedad de una nueva empresa pública de Sonora y para su construcción, el gobierno federal apoyaría con financiamiento, ya sea a través de Nacional Financiera o de Banobras.

López Obrador y sus colaboradores, como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se han visto reacios a aprovechar las energías solar y eólicas por su intermitencia; en su lugar, buscan aprovechar la energía hidroeléctrica y combustibles fósiles.

Al ser cuestionado sobre en qué parte de Sonora estaría ubicado el parque, el titular del Ejecutivo respondió que eso lo resolverá el gobernador electo, Alfonso Durazo, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

“Se habla de que Sonora es el estado que tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el país y del mundo, es de los sitios especiales para esto. Entonces, se va a explorar la posibilidad”, afirmó.

“Lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto”, agregó.

