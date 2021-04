AMLO evita tema electoral para evitar riesgo de ‘arresto’

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó referirse a una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) tras los comicios de junio debido al riesgo de ser multado o “arrestado”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró la necesidad de que haya democracia en México y que se erradiquen los fraudes que han afectado la vida política del país.

“Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el beisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Como diría mi paisano Chico Ché, bueno, tampoco no, no digo nada.

“Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia, sobre eso no podemos callarnos, tiene que haber democracia en el País, se tienen que acabar los fraudes electorales, es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia”, indicó.

La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que encabeza el consejero Ciro Murayama, apercibió a López Obrador por no acatar la veda electoral y exponer logros de su gobierno durante su conferencia de prensa.

Ante los comicios de junio, el jefe del Ejecutivo señaló que las autoridades electorales deben estar a la altura de las circunstancias y garantizar que las elecciones serán libres y se respetará la decisión de la sociedad.

