AMLO invita a celebrar el primer año de la 4T; ‘la esperanza sigue’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía a reunirse en el Zócalo capitalino el próximo domingo a las 11 de la mañana “para celebrar” el primer año de la actual administración.

“Los invito este domingo 1 de diciembre al Zócalo. Cumplimos un año y vamos bien. Se trata de algo muy grande: la 4 transformación, en la que millones de mexicanos están involucrados y como Ustedes mismos me dicen, ‘no estás solo, no estás solo’. Claro, no estoy solo, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”, indicó el mandatario en un video difundido en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador indicó que “me encuentro optimista, lo que recojo en la gente, no se ha perdido la esperanza, sigue. En las encuestas se refleja que la gente piensa que está mejor económicamente y que le va a ir mejor en el futuro”.

Añadió que México vive un proceso histórico porque encabeza “necesitamos reafirmar el hecho de que se trata de un gobierno democrático, no es de un solo hombre, es un gobierno de millones de mexicanos.