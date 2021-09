AMLO lanza otro espaldarazo a Sheinbaum: ‘aligera mi carga’

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el trabajo que realiza la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, razón por la cual no realiza giras por la capital, ya que está “bien representado” y le “aligera la carga de trabajo”.

Cuestionado sobre por qué casi no realiza visitas a los capitalinos, el mandatario federal enfatizó:

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones y sí vamos a visitar más la Ciudad”, expresó en su conferencia de prensa diaria.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo federal refirió que esta semana comenzará a realizar actos como uno hoy en Xochimilco para evaluar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

De igual forma, expuso que a partir del 29 de septiembre comenzará a inaugurar la primera etapa de las sucursales del Banco del Bienestar que el Ejército construye.

“Hoy precisamente tememos un acto en la CDMX, creo que en Xochimilco, con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la semana que viene también vamos a inaugurar el próximo fin de semana, en 8 días, creo que el 29, vamos a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México”, apuntó.

Desde las pasadas elecciones del 6 de junio y que el presidente de la República la ubicara como un cuadro para sucederlo en 2024, la presencia de Sheinbaum en eventos oficiales se ha incrementando, así como los espaldarazos de López Obrador a su gestión.

