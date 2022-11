AMLO reconoce fracaso de su reforma electoral; pero va con plan B para recorte al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que su propuesta de reforma electoral no tiene el respaldo suficiente para modificar la Constitución, por lo que se concentrará en enviar una propuesta de reforma a la Ley Electoral a fin de que se le recorte presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario federal consideró que sus opositores ejercieron una gran presión para manipular a la gente y acusar que era la pretensión de su gobierno desaparecer el instituto electoral y crear uno a modo de su proyecto político.

“Les debería dar vergüenza, no sólo a los publicistas que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se la creyeron, porque les zumba que saques una cartulina diciendo ‘el INE no se toca’, ‘no vamos a permitir que se destruya al INE’, ‘no vamos a permitir que desaparezca el INE’. Eso fue lo que hicieron, entonces qué bien que pues ya no se va poder -por ahora- llevar a cabo la reforma constitucional”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

“¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre, entonces eso no lo aceptan. Como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras generar ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto; esas son las dos cosas que van en la ley”, sostuvo.

Lee: Morena presenta propuesta de reforma electoral que es la misma de AMLO; ignora a la oposición

Ayer, los diputados de Morena presentaron el proyecto de dictamen que presuntamente se armó con las más de 152 iniciativas de todos los partidos, sin embargo, el documento es la iniciativa del presidente López Obrador.

La iniciativa propone que la Cámara de Diputados esté conformada por 300 diputados, es decir, 200 menos que los actuales; y el Senado por 96, o sea, 32 menos, todos elegidos por un sistema de listadas. Es decir, los que desaparecerán son los legisladores por mayoría relativa y quedan los de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, calificó la propuesta de Morena como tóxica y regresiva, y puso en duda la veracidad de la oferta de Mier, de revisar la legislación secundaria.

La próxima sesión será el 28 de noviembre para la discusión de este proyecto de dictamen.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado