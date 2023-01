AMLO tunde a Córdova: ‘no tiene ideales ni principios y es un farsante’

Un día después de la presentación del libro La democracia no se toca, escrito por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, donde advierten los riesgos de la implementación del plan b electoral de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario se lanzó otra vez contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) a quien acusó de farsante y de no tener ideales y principios.

Los consejeros del INE, que en abril dejarán sus cargos, hicieron un llamado a la ciudadanía a que emprenda acciones legales que frenen las pretensiones del gobierno de reducir dramáticamente el presupuesto al árbitro electoral y que, advirtieron, pone en riesgo la adecuada organización de los comicios electorales en 2024.

Al respecto, López Obrador también rechazó que Córdova vaya a ser un perseguido de su gobierno por su postura a favor de lo que calificó son los intereses del conservadurismo.

“No tiene problema de nada, él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, ni ideales, un farsante, no es, por cierto, el más malo de ese grupo; hay otros peores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá, porque fuimos amigos y compañeros, pero así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos.

“Él no tiene ideales, no tiene principios, y también demuestra que los grados, los títulos no son sinónimo de cultura porque él está doctorado y es un racista como muchos otros. No se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay gente con posdoctorados y científicos muy ignorantes y es todo un grupo al que pertenece y esto fue lo que lo llevó por un mal camino, lo mal aconsejaron esa es mi percepción”, fustigó el jefe del Ejecutivo federal.

Córdova Vianello comentó hace unos días que en febrero se presentarán dos controversias constitucionales en contra del llamado plan B de reforma electoral.

El funcionario mencionó que impugnarán todas las “decisiones que desmantelan y descuartizan” al INE, como la reducción del Servicio Profesional, la eliminación de la presencia permanente del Instituto a nivel territorial y la integridad del padrón electoral.

