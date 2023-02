Ante investigación por actos anticipados de campaña, Creel dice que no se dejará de ninguna ‘corcholata’

Ante la investigación que hay en su contra por presuntos actos anticipados de precampaña y compaña de las elecciones de 2024, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dijo que se defenderá de las “corcholatas” de Morena.

“Si yo estoy avanzando y me quieren atacar, me van a encontrar. Soy abogado, conozco el derecho electoral. ¿Quieren litigar? Litigamos y lo vamos a hacer bien. No me voy a dejar de ninguna de las ‘corcholatas’ ni del presidente de la República”, dijo el panista.

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar si Santiago Creel incurrió en actos anticipados de precampaña o campaña al participar en un evento realizado en Guadalajara, Jalisco. Esta queja la presentó un ciudadano de nombre Rodrigo Antonio Pérez Roldán.

Lee: Tribunal pide a INE indagar si Creel incurrió en actos anticipados de campaña

Ante ello, el diputado comentó que no son los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de la oposición quienes violentan las leyes electorales, sino las llamadas “corcholatas” de Morena, pues en tan sólo en la Ciudad de México hay bardas y espectaculares con el nombre de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Quienes están violentando las leyes electorales no son los integrantes de la oposición que estamos aspirando a ser candidatos de nuestros partidos y de la coalición, quienes están violentando constantemente son las ‘corcholatas’. ¿Cuántas bardas tiene Claudia Sheinbaum, espectaculares?”, cuestionó el legislador en conferencia de prensa.

Creel señaló que lo más probable es que venga de Morena la denuncia por actos anticipados de precampaña y campaña presentada por dicho ciudadano al participar en un evento en Jalisco, donde, a decir del denunciante, se destapó para la candidatura presidencial.

Además, aseveró que ganará todas las denuncias que se presenten en su contra, pues esto es un “nubarrón para no ver lo que está pasando en sus filas (de Morena). Ellos están denunciándose y dividiéndose, y aquí estamos muy distintos”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información