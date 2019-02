Apex Legends destrona a Fornite y ya cuenta con 25 millones de usuarios

Reuters. – Las acciones de Electronic Arts (EA) subieron 8% luego de que el fabricante de videojuegos dijo que 25 millones de jugadores se inscribieron para su nuevo juego de battle royal “Apex Legends”.

EA espera replicar la popularidad de “Fortnite”, de Epic Games, cuya mezcla de “The Hunger Games” con “Minecraft” ha sido un éxito a nivel global entre adolescentes y jugadores de más edad durante los dos últimos años.

In just one week, #ApexLegends has over 25 million players! 🎉

RT if you are one of those 25 million players! ✅ pic.twitter.com/uLVvxfcQCb

— Apex Legends (@DailyApex) February 12, 2019