Apple es mi maestro: fundador de Huawei

En medio de la tormenta que vive Huawei Technologies Co. por el veto del presidente Donald Trump, el fundador de la compañía china, Ren Zhengfei, aseguró que saldrán adelante y se pronunció en contra de que Beijing interponga represalias contra Apple.

El empresario no sólo defendió a la compañía creada por Steve Jobs, sino que la elogió al decir que Apple es su maestro. En entrevista con Bloomberg Television, Ren descartó que el gobierno china vaya a castigar a su rival.

“Eso no sucederá, en primer lugar. Y en segundo lugar, si eso sucede, seré el primero en protestar. Apple es la compañía líder mundial. Si no existiera Apple, no habría internet móvil, sino existiera Apple para ayudar a mostrarnos el mundo, no veríamos la belleza de este mundo”.

“Apple es mi maestro, está a la vanguardia en frente de nosotros. Como estudiante, ¿por qué debería ir contra mi maestro? Nunca haría eso”, expresó.

Por otro lado, con un todo desafiante, Ren cuestionó las sanciones que Huawei ha recibido de Estados Unidos y criticó a Trump por haber dicho que el caso podría ser parte del acuerdo comercial que negocia con China.

“Es una gran broma”, se burló. “¿Cómo nos relacionamos nosotros con el comercio China-EU?”.

De acuerdo con Bloomberg, el “comportamiento imperturbable” de Ren se resquebrajó por solo un momento de la entrevista: “Los Estados Unidos nunca nos han comprado productos. Incluso si EU quieren comprar nuestros productos en el futuro, es posible que no les venda. No hay necesidad de una negociación”.

Aunado a esto, el fundador de Huawei, la compañía líder en la tecnología 5G y la segunda vendedora mundial de teléfonos móviles, afirmó que si Trump lo buscara, rechazaría hablar con él.

“Lo ignoraré, ¿entonces con quién puede negociar? Si me llama, puede que no responda. Pero él no tiene mi número”, indicó.

En el mismo sentido, a pesar de que hace unos meses dijo que Trump era “un gran presidente”, ahora Ren lo desalificó.

“Veo sus tuits y creo que es ridículo porque son contradictorios”, bromeó. “¿Cómo se convirtió en un maestro del arte del trato?”.

Descarta robo de tecnología

Ren Zhengfei, de 74 años de edad, se rió de las acusaciones que se hacen contra Huawei por el presunto robo de tecnología de otros compañías tecnológicas.

“Robé las tecnologías americanas de mañana. Los EU ni siquiera tienen esas tecnologías”, expresó. “Estamos por delante de EU. Si estuviéramos por detrás, no habría necesidad de que Trump nos atacara tan enérgicamente”.

El ingeniero multimillonario admitió que las medidas de Estados Unidos en contra de Huawei reducirán la “ventaja de dos años” que tiene con respecto a las tecnologías de rivales como Ericsson y Nokia, pero descartó que esté en riesgo la supervivencia de su compañía.

Ante el rompimiento de relaciones que han tenido otras empresas tecnológicas como Intel y Qualcomm, que podría dejar a Huawei sin componentes, Ren confirmó que la firma incrementará su propio suministro de chips o buscará alternativas para mantener su ventaja en los teléfonos inteligentes y 5G.

“Hemos hecho algunos chips realmente buenos”, señaló. “Poder crecer en el entorno de batalla más difícil, eso solo refleja lo grandes que somos”.

Pese a todo, el empresario evadió responder qué tan rápido podrá Huawei reemplazar todos los componentes internos que requieran.

“Eso depende de qué tan rápido nuestros reparadores puedan arreglar el avión. No importa qué materiales utilicen, ya sea metal, tela o papel, el objetivo es mantener el avión en el cielo”, dijo la cabeza de la empresa considerada como el mayor símbolo del creciente poder tecnológico de China.

