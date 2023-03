Aprender a desaprender y adaptarse rápido: las claves para crecer

Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus, reflexiona sobre su dinámica estrategia de negocios, que se caracteriza por la constante búsqueda de oportunidades en diversos sectores de la economía, y la fórmula para que los emprendedores se adapten al cambiante entorno de la economía global y de México.

LA RECESIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL ESTÁ EN CAMINO, Y MÉXICO EN DESACELERACIÓN. AUNQUE LA INCERTIDUMBRE ES UNA CONSTANTE, SIEMPRE HABRÁ EMPRESARIOS QUE BUSQUEN Y PROMUEVAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. ¿CUÁL ES TU FILOSOFÍA DE NEGOCIOS, Y CÓMO SE HA MODIFICADO O ADAPTADO CON EL TIEMPO?

Me desarrollé en un entorno de complejidades al inicio de mi carrera. Entonces empecé a tener un sesgo y un aprendizaje muy puntual de cómo resolver problemas, pero cómo resolverlos de manera muy ágil; cómo resolver y tratar de desarrollar una hipercapacidad de estar conectado con la realidad, pero entender que es una reflexión interna, y que es necesario contar con todos los datos a la mano para procesarlos. Cuando empiezas a desarrollar esas capacidades, observas que el tema crisis-recesión-problema es, muchas veces, subjetivo, dependiendo de dónde estés parado. Cuando te das cuenta de que tú también te puedes mover, que no estás fijo, los retos los puedes convertir y darles la vuelta. No quiere decir que el obstáculo sea el camino, sino que, en ese entorno, de lo que te tienes que dar cuenta es de que alguien del otro lado de la ecuación está ganando porque tú estás perdiendo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

ENTONCES, PARA TI, ¿ES POSIBLE CAMBIARSE DE LADO?

Cuando empiezas a tener esta mentalidad, ves que lo que tienes que hacer es estar cambiando del lado de la mesa constantemente, conforme vaya evolucionando la condición que te toque vivir. No estoy hablando necesariamente de un entorno global nada más, sino desde un entorno personal, desde lo micro hasta lo macro, que es el gran entorno económico donde vivimos.

Foto: © Alfredo Pelcastre.

Y ES QUE LA MENTALIDAD DE LOS EMPRESARIOS ESTÁ CAMBIANDO, RESPONDE MÁS AL ENTORNO; INCLUSO AHORA SON MÁS JÓVENES. ANTES TENÍAN QUE HACER FORTUNA DESPUÉS DE LOS 50 O 60 AÑOS, AHORA TENEMOS UN PROMEDIO DE ENTRE 20 Y 30 AÑOS. ¿ESTO ES UN NUEVO RETO?

Definitivamente, las barreras de entrada han cambiado; la primera generación de empresarios lo que necesitaba era capital; la siguiente generación, trabajo; la actual, lo que requiere son conocimientos, porque ya no necesitas estas cantidades inmensas de fortunas para desarrollar vías de ferrocarril o construir fábricas bestiales que produzcan algún bien. Ahora, lo que necesitas es tener una buena idea y una computadora, que puedes conseguir de modo bastante económico, y así puedes desarrollar el tamaño de negocio que quieras.

REGRESANDO A TU PERFIL QUE SE HA IDO TAMBIÉN AMOLDANDO A LO LARGO DE LOS AÑOS, HOY, ¿EN DÓNDE ESTÁN TUS PRIORIDADES? TE LO PREGUNTO POR EL TEMA DE QUE HOY ESTA RAPIDEZ, ESTOS CICLOS QUE SE HAN ACORTADO, TAMBIÉN OBLIGAN A QUE TÚ ESTÉS PENSANDO QUÉ VAS A HACER, YA NO EN EL PRÓXIMO AÑO, SINO EN LOS PRÓXIMOS CINCO O 10 AÑOS.

Creo que una capacidad que todos debemos desarrollar es la de aprender y aprender a desaprender, porque hay muchas cosas que podemos hacer de manera obsoleta, que las seguimos utilizando porque así las aprendimos; pero necesitamos desarrollar esa capacidad de que lo que aprendimos ciertamente es completamente inútil el día de hoy y que debemos darnos cuenta de que tenemos que olvidarnos de ello. Entonces, sí creo que un cambio que hemos vivido de una manera muy rápida es el desarrollar nuestras capacidades humanas de aprender y desaprender.

¿CÓMO PERMEA ESA FILOSOFÍA DE NEGOCIOS EN LO QUE HACES AHORA? ESTÁS EN LA INVERSIÓN TRADICIONAL CON EL SECTOR INMOBILIARIO, PERO CON UN VEHÍCULO FINANCIERO NOVEDOSO, Y EN OTROS SEGMENTOS.

[Me ha enseñado a estar] adaptándome [continuamente], o sea, mi trabajo es tratar de entender dónde estamos, el contexto y qué ventanas de oportunidad hay, porque hay muchas que no son necesariamente ventanas: son más bien tendencias. Y dices: ‘Bueno, aquí hay una ventana y estoy encima de la tendencia’, y ahorita podemos platicar de todas las que quieras; nos podemos subir y decir: ‘Tengo una ventana y las ventanas tienen una dimensión y un tiempo, entonces tengo meses o años para colarme por esa ventana y generar un modelo de negocio que siga siendo vigente, siempre y cuando esté en esa tendencia’. Es [en este contexto] cuando te hablaba de estar hiperconectado con la realidad. Este es uno de los beneficios que ahora tenemos con la tecnología

¿SE PUEDE DECIR QUE GUSTAVO TOMÉ ES UN EMPRESARIO RESILIENTE? ¿ESTE CONCEPTO ENTRA EN TU DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS?

Tú podrías decir que unas de las pocas cosas que hacemos bien o que trato de imprimir es nuestra capacidad de ser resilientes; no nada más resilientes, sino resilientes y salir con fortitud. Es resiliencia y fortitud, porque sabemos que nos descalabramos, pero que podemos regresar. En esta época de cambios e incertidumbre, seguimos creciendo, invirtiendo en buenas empresas, con buenos equipos; sin embargo, por alguna razón, los balances son malos. Ahí sigue estando la oportunidad de apoyarlas, para que trasciendan esos buenos proyectos.

¿QUIÉN TE INSPIRA?

Mi familia [esposa y cinco hijos]. También las grandes historias que se escriben todos los días. Antes, sólo podías acceder a las grandes biografías; hoy, ves historias extraordinarias todos los días, de gente que comparte vía redes y por otros medios.

¿CUÁL ES TU MEJOR CONSEJO PARA LOS EMPRENDEDORES? SOBRE TODO, CONSIDERANDO ESTE TEMA DE DEMOCRATIZACIÓN, EL PISO PAREJO, LA VELOCIDAD DE LOS CAMBIOS, TU EXPERIENCIA MISMA, DESDE LOS 16 AÑOS, Y TU IR Y VENIR DE UN LADO Y OTRO DE LA MESA.

La resiliencia es la primera característica que deben tener; ser resilientes, estar hiperconectados con el conocimiento y evitar ese gran enemigo (que, cuando somos jóvenes, tenemos, y la vida nos lo va quitando), que es el ego, porque el ego nos nubla cuando decimos: ‘Yo sé que todo esto está mal, pero yo estoy bien’. ¡No! Necesitas estar hiperconectado para quitar a este gran enemigo; usar tu capacidad real de entender y evaluar tus propias habilidades. La ruta para emprender, innovar, es accidentada, pues lo primero que sabes es que, cuando estás innovando y cuando estás siendo el irruptor, la respuesta siempre es “no”, porque tienes que luchar contra la inercia del statu quo. Hoy, nosotros seguimos expandiendo nuestra base de activos, invertimos en la gente y seguimos creyendo en México. Lo que sí te puedo decir es que hoy se vive una de las épocas más brillantes que ha tenido la humanidad, por la democratización de la información, por la capacidad ilimitada que hay de recursos financieros; porque habrá crisis, pero sí hay dinero, y anda circulando. Entonces, las buenas ideas con los buenos equipos siempre tendrán acceso.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México