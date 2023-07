ASF entrega primer informe de Cuenta Pública 2022 entre reclamos de Morena y el PAN

La entrega del primer informe del resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 a la Cámara de Diputados se realizó en medio de reclamos al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, pues diputados del PAN y Morena lo acusaron de encubrir casos de corrupción.

La diputada por Morena Inés Parra cuestionó que la entrega del informe fuera un “formato a modo”, pues señaló que se había conformado un “búnker” para la llegada del auditor David Colmenares.

“Yo no sé por qué tanto miedo que hoy que viene el auditor David Colmenares, esta entrega se informa cuando desde siempre. Se hace una entrega y porqué tanto miedo, esto parece un búnker: hay seguridad, no pude entrar por esta puerta. Eso me sorprende, por qué tanto miedo, a que le tienen miedo”, reclamó la legisladora de Morena.

Además, mientras el auditor hablaba sobre la primera entrega de la auditoría a la Cuenta Pública 2022, la morenista le dio una olla con tapa le dijo “destape, auditor tapadera, destape la cloaca de la corrupción. Mire, destápelo sin miedo. Encubridores de corruptos, tapaderas. No se pueden poner de acuerdo en nuestras reformas constitucionales, pero en el tema de combate de corrupción, mayoría calificada absoluta”.

Posteriormente, le aventó ratones de plástico, por lo que el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Pablo Angulo Briceño, le solicitó a la legisladora guardar el orden y respeto. “Nos encontramos en un evento. Habrá canales institucionales ara combatir la corrupción”, señaló.

Antes de la entrega, la panista María Elena Pérez cuestionó la imparcialidad del auditor superior, pues dijo que el hermano del coordinador de Morena, Ignacio Mier, trabaja con el auditor desde julio de 2021 como director general adjunto y que hijos de tres diputados, sin dar nombes, también están en la ASF.

“Lo único que se le pide es que realice su trabajo sin ningún tipo de sumisión, que cumpla cabalmente con sus obligaciones como servidor público y que no olvide actuar con autonomía e imparcialidad. Qué lejos estamos de contar con un auditor superior que asuma dicha autonomía”, declaró la panista durante la entrega del primer informe.

