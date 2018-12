Así vieron la toma de protesta los invitados internacionales

La toma de protesta del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, tendrá muchas narrativas. Una de ellas, es la de los invitados asistentes a la ceremonia en el Congreso de la Unión.

Políticos y representantes de países y regiones de todo el mundo mostraron su vivencia en las redes sociales, con mensajes de buenas esperanzas y deseos hacia López Obrador y México.

Aquí os hacemos un resumen de las diferentes perspectivas desde las que se vivió y vio esta toma de posesión del cargo.

Norteamérica

La delegación de Estado del vecino norte estaba compuesta por la hija del presidente Trump, Ivanka Trump, el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Energía, Rick Perry.

Vicepresidente, Michael Pence: “Es un honor felicitar al nuevo presidente López Obrador y a la primera dama Beatriz Müeller en nombre del Presidente de EU y el pueblo estadounidense. Hemos tenido una buena discusión sobre trabajar conjuntamente para reforzar la seguridad y prosperidad de ambas naciones”, afirma en un tuit.

Honored to congratulate newly inaugurated President @lopezobrador_ and First Lady @beatrizGMuller on behalf of @POTUS and the American people. We had a great discussion about working together to strengthen security & prosperity for both of our nations. pic.twitter.com/Fx0vZxwsfS — Vice President Mike Pence (@VP) December 1, 2018

Secretario de Energía, Rick Perry: “Es un honor atender a la inauguración del presidente mexicano López Obrador, con la delegación presidencial de Donald Trump, liderada por el vicepresidente. Estoy emocionada con el próspero futuro de ambos países”, tuiteaba el secretario antes del inicio de la ceremonia.

It is an honor to attend the #inauguration of Mexican President @lopezobrador_ with @realDonaldTrump’s Presidential Delegation, led by @VP. I am excited for the prosperous future of our two countries. pic.twitter.com/e6McOZhWek — Rick Perry (@SecretaryPerry) December 1, 2018

En México con @VP Pence, @SecondLady y miembros de la delegación presidencial para la inauguración del Presidente @lopezobrador_.

Muchas felicitaciones al pueblo mexicano!

Es un honor acompañarles en este día tan histórico y especial 🇲🇽 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 1, 2018

Junto con esta delegación, también asistieron alcaldes y gobernadores de diferentes puntos del país.

El gobernador de Arizona: “Felicidades, presidente López Obrador! Espero reforzar las relaciones de Arizona y México”, tuiteó.

Congratulations, President @lopezobrador_! Looking forward to growing Arizona’s relationship with Mexico. pic.twitter.com/uYBXYMi8p0 — Doug Ducey (@dougducey) December 1, 2018

El alcalde de Austin, capital de Texas, Steve Adler: “Invitado por el gobierno de México en representación de Austin como parte de la delegación de la Conferencia de Alcaldes de EU en la inauguración del mandato del presidente de México. Felicidades y los mejores deseos al presidente Andrés Manuel López Obrador!”, publicaba antes del inicio de la toma de protesta.

Invited by Mexican government to represent Austin today as part of US Conf. Mayors delegation to Mexico President’s Inauguration. Congratulations and best wishes to President Andrés Manuel Lopez Obrador! #Mexico #atx #bridgesnotwalls pic.twitter.com/s0IN2X1bhb — Mayor Adler (@MayorAdler) December 1, 2018

Alcalde de West Sacramento, California: “Es un honor servir como uno de los 15 alcaldes de EU en representar nuestro país a la inauguración del nuevo presidente de México. 13,000 ciudadanos de West Sacramento y medio millón de residentes de nuestra región tienen raíces en México, un socio económico clave, vecino y amigo”, tuiteaba esta mañana.

It is an honor to serve as one of the 16 @USmayors to represent our country at the inauguration of the new president of Mexico at his invitation. 13,000 West Sacramentans & a half-million residents of our region have roots in Mexico, a key economic partner, neighbor & friend. pic.twitter.com/2nBtCSX2BW — Christopher Cabaldon (@mayorcabaldon) December 1, 2018

El representante del gobierno de Washington, Cyrus Habib: “Emocionado de estar en el palacio legislativo representando al gobierno de Washington para la inauguración del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Jurará aquí en la Cámara de Diputados, homóloga a la Cámara de Representantes de EU”, tuiteó.

Excited to be at the Legislative Palace representing Washington State for the inauguration of Mexico’s new president, Andrés Manuel López Obrador. He will be sworn in here at the Chamber of Deputies, equivalent to our U.S. House Chamber. pic.twitter.com/x1nRU6pEoX — Lt. Gov. Cyrus Habib (@waltgov) December 1, 2018

Gobernadora general de Canadá, Julie Payette: “Felicidades a López Obrador en su inauguración como presidente de México. Nuestros dos países celebran 75 años de relaciones diplomáticas en 2019”, tuiteó.

Congratulations to @lopezobrador_ on his inauguration as the President of Mexico. Our two countries will celebrate 75 years of diplomatic relations in 2019. 🇨🇦 🇲🇽 pic.twitter.com/1LvACVL8ZQ — GGJuliePayette (@GGJuliePayette) December 1, 2018

Europa

Embajador de Finlandia en México, Roy Eriksson: “Aquí estamos los embajadores siguiendo la ceremonia de inauguración del nuevo presidente de México, And´res Manuel López Obrador”, publicaba la mañana del sábado.

Here we are us Ambassadors following the ceremony of the inauguration of Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador #amlo pic.twitter.com/rLZ9Xu3d2w — Roy Eriksson (@RoyEriksson1) December 1, 2018

Embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson:

Felicidades a @lopezobrador_ por su toma de posesión como presidente de México. Estamos emocionados por trabajar con su equipo para seguir fortaleciendo la relación entre el Reino Unido y México #UKMX, @m_ebrard, @JulianVenturaV @embamexru @UKinMexico pic.twitter.com/awhsWK36Lw — Corin Robertson (@CorinRobertson) December 1, 2018

Embajadora de los Países Bajos en México, Margriet Leemhuis:

Felicidades Presidente @lopezobrador_ #1dediciembre . Es un honor estar presente en este momento histórico. Desde del Reino de los Países Bajos 🇳🇱 está presente @EugeneRhugg primer ministro de Curazao. — Margriet Leemhuis (@mnleemhuis) December 1, 2018

Líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn: “Estoy orgulloso de asistir a la histórica inauguración del nuevo presidente de México, López Obrador, elegido para llevar justicia y derechos humanos a millones. Ha mostrado cómo una agenda progresista de transformación puede ganar y desafiar el poder de unos pocos”, tuiteaba la mañana del jueves.

Today I’m proud to attend the historic inauguration of Mexico’s new president @lopezobrador_ elected to bring justice and human rights to millions. He has shown how a progressive agenda of transformation can win and challenge the power of the few. pic.twitter.com/9G4pnBwa4X — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 1, 2018

Primer Ministro de Portugal, António Costa: “Es un honor testimoniar este momento histórico de la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, López Obrador. Lo felicito y a todo el pueblo mexicano, por la histórica victoria electoral y por el proceso que demostró la vitalidad de la democracia en México”, afirma el líder socialista portugués.

É uma honra testemunhar este momento histórico da tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, @lopezobrador_. Congratulo-o e a todo o povo mexicano, pela histórica vitória eleitoral, e pelo processo que demonstrou a vitalidade da democracia no #México. pic.twitter.com/CJ5DbFNtTl — António Costa (@antoniocostapm) December 1, 2018

El rey de España, Felipe VI:

Ceremonia de transmisión del mando del Poder Ejecutivo Federal al Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador. https://t.co/XD5NEKmMio pic.twitter.com/j9kz7kcl8p — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 1, 2018

Encuentro del Rey con el nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. https://t.co/XD5NEKmMio pic.twitter.com/OXUpXKix1Y — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 1, 2018

América Latina

Vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti:

En la asunción del #PresidenteDeMéxico, Andrés Manuel López Obrador. Felicitaciones al pueblo mexicano. pic.twitter.com/WBwqWedBeR — Gabriela Michetti (@gabimichetti) December 1, 2018

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas:

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro:

Agradezco las muestras de cariño del fraterno pueblo mexicano. Hemos venido a expresar a @LopezObrador_ nuestro respaldo y la hermandad del pueblo venezolano. ¡Viva la América Unida! ¡Viva Benito Juárez!! ¡Viva Bolívar! pic.twitter.com/HYVluTG9mv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 1, 2018

Presidente de Honduras, Juan Orlando:

Los lazos de amistad y cariño entre México y Honduras seguirán fortaleciéndose con el nuevo presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ , seguiremos buscando oportunidades en beneficio de nuestros pueblos y de toda la región. pic.twitter.com/D1jWJfqrhz — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) December 1, 2018

Presidente de Ecuador, Lenín Moreno:

Hoy junto a Rocío participé del cambio de mando de @lopezobrador_. Mis mejores augurios para el querido pueblo mexicano. Vamos a estrechar lazos y seguir trabajando por el bienestar de nuestras naciones. ¡Felicitaciones y éxitos en su gestión! #CambioDeMandoMEX pic.twitter.com/UNQctc8TGl — Lenín Moreno (@Lenin) December 1, 2018

Presidente de Bolívia, Evo Morales:

En nombre de todo el pueblo boliviano, quiero agradecer las grandes muestras de cariño del pueblo y autoridades mexicanas. Nos une la historia de resistencia de nuestros pueblos indígenas y ahora esperamos seguir estrechando lazos de integración🇧🇴🇲🇽 pic.twitter.com/6wOoZ070Nc — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 1, 2018

África

Secretario de Relaciones Exteriores de Ghana, Charles Owiredu: “Felicidades Andrés Manuel López Obrador en tu investidura como presidente de México. Gracias para acogernos al Palacio Nacional”, publicaba en la comida privada que se ofreció a los asistentes.

Congratulations HE Andres Manuel Lopez Obrador on your investiture today as President of México. Thanks for hosting us to lunch at the Palacio Nacional. pic.twitter.com/bk4FfaRnW9 — Charles Owiredu (@CharlesOwiredu3) December 1, 2018

Este contenido se irá actualizando.

