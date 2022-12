Esta empresa busca retar a Slim en 5G: cerrará 2022 con 31 ciudades y va por más 

Hace casi un año AT&T fue la primera empresa en anunciar el despliegue de una red 5G en México, con cobertura primero en ciertas zonas de la capital y después se expandieron a 31 ciudades, con planes de llevarla a más lugares para 2023.

En entrevista con Forbes México, Nicole Rodríguez, Vicepresidenta y Chief Technology Officer, dijo que en 2023 seguirán habilitando esta tecnología en más lugares del territorio nacional, sin embargo, consideró aún hay retos.

“Hemos tenido un muy buen año en el despliegue de la red, 5G a diferencia de las anteriores tecnologías no solamente es un cambio en las antenas, tienes que agregar un nuevo core o hacer una evolución al núcleo de la red para que pueda responder y nuevos dispositivos”, afirmó

La directiva comentó que han superado su meta de 25 ciudades y cerrarán 2022 con 31 ciudades; pero al mismo tiempo están fortaleciendo la 4G en la República Mexicana, ya que está es la más usada por más de 90% de sus clientes y aún seguirá por muchos años vigente.

Lee: La batalla pendiente de la 5G

De acuerdo con la empresa de telecomunicaciones, entre los sitios donde ya ofrecen esta red están: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlán, Ciudad Obregón, Navojoa, Guasave, Ensenada, Puerto Peñasco y Guamúchil, Morelia, Saltillo, Torreón, Hermosillo y Culiacán. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.

Así como San José del Cabo, La Paz, Cabo San Lucas, Rosarito, San Luis Río Colorado, Los Mochis, Tecate, Nogales, Topolobampo, Huatabampo, Puebla y Querétaro.

Nicole Rodríguez resaltó que AT&T se ha vuelto el proveedor de red más grande en México, ya que sobre ellos está Telefónica, Alestra que están más enfocados al mercado empresarial, además de cableoperadores como Izzi, Megacable y Sky.

La empresa destacó que desde su llegada a México han invertido casi 12,000 millones de dólares y sigue creciendo, algo que también quieren hacer con su red 5G para extender su cobertura, no obstante aún hay retos para esta tecnología.

Rodríguez dijo que el mayor reto del país en este sentido son los recursos limitados, porque un usuario genera para un operador una sexta parte de lo que genera una persona en un país desarrollado y este tipo de redes requieren inversiones.

“Cómo monetizas 5G, ese es el gran reto, no solamente los países en desarrollo, también los países desarrollados están buscando, hay mayor poder adquisitivo, la gente podría pagar más por otros servicios, pero en países en desarrollo como Latinoamérica lo que está un poco condicionando aguantando el desarrollo de estas redes es básicamente como la monetizan”, explicó.

La directiva expuso que el problema es buscar casos de negocios, porque además es una tecnología que requiere mucho más espectro, que en México es muy caro, además de inversiones en toda la cadena de la red.

“Pero la red no es nada, la autopista no es nada, sino tiene los coches y los coches hemos hablado desde el principio del ecosistema y casos de uso, utilizar un teléfono móvil y que te baje un video más rápida no es un caso de uso ejemplar”, comentó.

Ante ello, dijo, crearon el Laboratorio de Innovación de 5G donde están invitando a gente y emprendedores para buscar de manera conjunta más casos de uso, donde la empresa les ayuda a concretar esas ideas, ya sea de software o hardware.

Y es que el objetivo de AT&T México es impulsar el desarrollo de un ecosistema empresarial y tecnológico basado en la red 5G para que, de esta manera, se habiliten nuevos casos de uso con el propósito de beneficiar a las y los mexicanos, mientras se acelera el despliegue y su adopción en el país.

Además, Nicole Rodríguez aseguró que los planes estratégicos de la compañía van para muchos años, donde buscarán fortalecer su red 4G, su cobertura en el país y conectar a más personas al internet de manera simple, al mismo tiempo de impulsar el emprendimiento.

En materia de 5G dijo que buscarán consolidar la cobertura en las ciudades donde ya desplegaron esta cobertura y al mismo tiempo llegar a otras, sin embargo, no precisó el número de nuevas urbes donde podrían llegar.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado