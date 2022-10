La batalla pendiente de la 5G

Los gigantes de las telecomunicaciones Telcel y AT&T comenzaron una nueva batalla en México: el despliegue de la esperada red 5G en el territorio nacional. Si bien, en los últimos meses, ambas empresas han ido sumando ciudades y mayor cobertura, para que esta tecnología sea el estándar hay muchos retos por delante, que van desde temas de espectro, suministro e inversiones, hasta la accesibilidad de smartphones compatibles.

En diciembre pasado, AT&T, comandada por Mónica Aspe, fue la primera empresa en anunciar el despliegue de esta tecnología en la República Mexicana, aunque sólo en un par de zonas de la capital mexicana. Luego fue creciendo a otras regiones de la Ciudad de México y urbes como Guadalajara, Monterrey, Morelia, Saltillo, Ciudad Obregón, Hermosillo y Culiacán. La compañía espera cerrar este 2022 con una cobertura en 25 ciudades del territorio nacional.

Sin embargo, América Móvil, del empresario mexicano Carlos Slim, no se quedó atrás y, un par de meses después (en febrero de 2022), anunció con bombo y platillo el despliegue de su red 5G en 18 ciudades, con el propósito de ofrecer su servicio a 48 millones de personas. Para finales de junio, ya estaba presente en 40 urbes y tenía 56 millones de clientes. Su meta es llegar, en diciembre, a 120 metrópolis.

“En México, específicamente, ya tenemos 40 ciudades con 5G, y les está yendo muy bien. A la gente le gusta mucho y es parte de nuestro incremento [en el mercado de usuarios], porque la gente se está mudando a planes 5G. Y los planes 5G les están dando más, pero se tiene que pagar un poco más [por acceder a los beneficios de esta tecnología]”, dijo recientemente su director general, Daniel Hajj.

Para el director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Ernesto Piedras, las empresas en México están compitiendo, como pocas veces, por la vía de inversiones y no regulatoriamente, es decir, no en los juzgados ni bloqueando a los otros, ni capturando al regulador, sino intentando ganar en la carrera del despliegue de esta tecnología.

La 5G “es la generación tecnológica que necesitará mayor inversión para su implementación, ya que requiere de muchos más nodos de conexión que sus generaciones previas; es decir, torres y antenas más cercanas entre sí, para aprovecharla óptimamente”, afirma el especialista, en entrevista con Forbes México.

Sin embargo, aclara que la pandemia encontró al país muy mal parado porque, meses antes, naciones de Europa continental, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o China, anunciaban la entrada de sus operadores a 5G; mientras que aquí no había ni un mapa, ni realineado del espectro, lo que nos hizo perder entre dos o tres años en la adopción de esta tecnología

Otro reto es el número de dispositivos que pueden operar con la tecnología 5G, el cual es una proporción muy baja, ya que no todos los teléfonos funcionan en esta tecnología; además de que será más costoso, por los planes que tendrán que contratar las personas para acceder, pues el más barato es de 500 pesos, cuando el gasto promedio de los mexicanos es de 145 pesos.

Foto: © Zfl / Getty Images

Además, está el tema del consumo de datos, ya que uno de los beneficios de esta red son las velocidades de descarga y, si los planes son de entre 10 y 15 gigas, el usuario consumiría la capacidad contratada en su plan al descargar un par de películas, por ejemplo.

Pero, lo más preocupante es que en México no existe una política de conectividad integral. El pago de derechos por el espectro resulta ser un cobro depredador. Esto va a frenar el desarrollo de 5G, dado que, si se encarece, el despliegue de esta tecnología va a ser más lento.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

LOS COSTOS

Ernesto Piedras considera que se debe aligerar la estructura de costos para que los operadores puedan invertir más y de forma más acelerada, a fin de concretar este paso, algo que, al ritmo actual, podría tardar hasta dos años y medio para ser una realidad.

Según estimaciones de The CIU, el sobreprecio del espectro radioeléctrico en México pasó del 77 al 85%, comparado con el costo que existe a nivel mundial; ello, como consecuencia de la Ley Federal de Derechos de 2021.

La consultora indica que el valor total del espectro en el país asciende a más de 213,000 millones de pesos (mdp), cuando, en el resto del mundo, son casi 116,000 mdp.

En este sentido, Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA, dice que los precios del espectro en México han generado la tormenta perfecta: una situación en la que todos pierden, ya que el gobierno recauda menos, los usuarios tienen una experiencia de menor calidad y los operadores ven limitada su capacidad de innovar y mejorar sus servicios.

“Una reducción de los costos es indispensable para acercar los beneficios de internet móvil al 40% de la población del país que aún no está conectada y [para] evitar que México quede rezagado en el desarrollo de [la] 5G”, afirma el especialista.

Para Christian Galán, director de Servicios Móviles de Alestra, el lanzamiento de esta red está, en este momento, respaldada por una tecnología Non-Standalone (es decir, no autónoma), la cual le permite correr sobre la parte de la 4G.

Sin embargo, esto abre la puerta para poder implementar ya una 5G en los siguientes años. Hay que considerar, claro, que todavía no hay una licitación del espectro para poder instalar el Standalone (autónomo).

“Los usuarios ya viven una experiencia muy interesante en cuanto a velocidades, sobre todo en las de descarga. Obviamente, esto va a llevar un proceso, como ha ocurrido siempre con el cambio de todas las tecnologías a lo largo de la historia de la telefonía, primero, con el tema de los dispositivos; pero ya, hoy, una parte de la población puede tener este acceso”, precisa, en entrevista.

Para el directivo de Alestra, México es uno de los mercados en América Latina más adelantados y maduros en el tema, sólo detrás de Brasil, que cuenta con un sector de telecomunicaciones más grande, mientras que el resto de las naciones está más rezagado.

El especialista especifica que entre los beneficios para la gente se contempla que podrán experimentar velocidades de descarga mucho más altas, de 300 a 400 megabytes por segundo, cuando hoy una muy buena velocidad en 4G pudiera tener de 40 a 50 megabytes por segundo.

“Para que puedas vivir una muy buena experiencia en Netflix descargando o viendo una película en HD, no necesitas más de cuatro o cinco megas. Ahora imagínate con 400 megabytes por segundo. Hoy, la experiencia la puede vivir un gamer, por ejemplo, con gráficos ya en 8K o en 4K, dependiendo del dispositivo”, destaca Christian Galán.

Asimismo, resalta que, con la 5G, se dispara otro tipo de uso. “Ya puedes tener muchísimos dispositivos conectados al mismo tiempo dentro de una radiobase; ya no se satura tanto y logra ofrecer un mejor servicio”, dice.

Por ello, Alestra ya trabaja de manera muy activa en la posibilidad de interconectarse y disponer de esta tecnología de 5G para finales de este año; aunque, en su opinión, aún falta tiempo para que la 5G sea el estándar en el sector.

“Hoy, uno de los operadores [Telcel] ya tiene, en una buena parte del país, la tecnología. Creo que le va a llevar un tiempo [hacerla totalmente operativa]: más o menos [lo que tarda en desarrollarse] el periodo de transición, tanto de dispositivos, como del proceso de adopción e implementación. Estimo que se lleve lo [mismo] que se han llevado los cambios de tecnología. Calculo que, en 2025 o 2026, ya estaría funcionando al 100%”.