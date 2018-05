¿Aún no recibes tus utilidades? Ésta podría ser la causa

Las empresas pagan en tiempo y en forma las utilidades cada año en México, pero hay un problema, muchas compañías no realizan la declaración “real” sobre la cual se van a repartir las utilidades, de acuerdo con la firma Lobato Díaz Abogados, perteneciente a Besser Law Firm Alliance.

“Sí pagan las utilidades puntualmente, de lo contrario hay consecuencias legales importantes. El problema es una cuestión previa de sí (las empresas) declaran o no sus utilidades. En el gobierno sé da mucho este esquema, por ejemplo, en servicios de limpieza o seguridad”, comentó Juvenal Lobato, socio director de la firma.

Hay dos momentos clave en la entrega de utilidades, pero lo más trascendente del proceso está en la etapa previa, es decir, si de verdad las empresas declaran o no las utilidades que tienen o si las generan o no.

El problema que ve Lobato es que la mayoría de las Pymes, en los últimos años, utiliza más a menudo esa práctica cuando los trabajadores de planta son presentados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como temporales (outsourcing).

“Algunas pymes presentan sus declaraciones que se cierta forma les ayuda a no repartir las verdaderas utilidades que obtuvieron. Eso hace que no tengan que repartir ninguna utilidad”, dijo el también profesor de la UNAM.

El otro momento es que las empresas, una vez que presentan su declaración anual a más tardar el último día de marzo de cada año, no tienen rango de movimiento para no pagar. Tienen obligación conforme a la ley.

“Los patrones deben darles anualmente a los trabajadores una copia de lo que la empresa declaró de utilidades, dentro de los 10 días siguientes cuando lo presentaron. Los trabajadores tienen el derecho de hacer cualquier reclamación dentro de los 60 días siguientes”, comentó el abogado.

Para el equipo de Lobato Díaz Abogados los trabajadores que detecten esta practica y quieran hacer algo al respecto deben acudir con su sindicato, o con la que sea la representación de la mayoría de los trabajadores, para esclarecer cualquier duda.

Hay una estancia importante que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet) que es la que puede representarlos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Sistema del Administración Tributaria (SAT) ataca a este problema de diferentes formas, Lobato señala tres, que espera que tengan resultado en dos a tres años:

Auditorias: Han ido encaminadas hacía ese punto; evitar que haya simulaciones en la contratación y por lo tanto en el cumplimiento de obligaciones como el pago de PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades). Las reformas legales a la Ley Federal del Trabajo: Eso es bien importante, porque busca destruir esa práctica. Sanciones: Si hay empresas que han cerrado a causa de las auditorias. Lo malo es que cierran y abren con otra denominación. Una de las sanciones es no poder deducir los pagos por concento de outsourcing y dos, no poder acreditar el IVA que se paga, derivado de ese “servicio” que le están dando.

Para el socio director de Lobato Díaz Abogados, los tribunales laborales en el país están siendo conscientes de estos temas y siempre pueden ser un buen respaldo, que están al tanto de las practicas, a veces “malas” de algunas empresas.

Utilidades: ¿cuánto y cuándo?

Las empresas y personas físicas que generaron ganancias, es decir, utilidades están obligados a repartir dichas ganancias entre las personas que fueron sus empleados durante ese mismo año.

Para cumplir con dicha obligación, las empresas cuentan con 60 días posteriores a la presentación de su declaración anual de impuestos. Para ser claros, la declaración anual se debe presentar a más tardar el día 31 de marzo del año siguiente, por lo que la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) deberá pagarse máximo el 31 de mayo.

En caso de personas físicas que hubiesen tenido empleados y también son merecedores de esta obligación, podrán pagarla a más tardar en el mes de junio, pues aplica el mismo criterio que en personas morales. Como se aprecia, es un mes después de que las personas morales reparten la PTU y esto se debe a que las personas físicas presentan su declaración en el mes de abril.

En el aspecto fiscal, la persona que percibe la PTU goza de un beneficio fiscal, al no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre 15 días de salario mínimo, por la diferencia la empresa sí le retiene el impuesto.

Por ejemplo: A una persona le corresponden 10,000 pesos de utilidades, para obtener el monto sobre el cual se le calculará y retendrá el ISR correspondiente, se considera lo siguiente:

Monto total de PTU – 15 SM = Monto sujeto del ISR

$10,000.00 – (15 x $64.76) = $10,000.00 – $971.40 = $9,028.60

*El dato de $64.76 corresponde al salario mínimo diario en el área geográfica “A”

Saca provecho a tus utilidades

Te compartimos cuatro claves para que aproveches las utilidades, de acuerdo con Prestadero.

Paga tus deudas

No hay nada mejor que vivir sin deudas, es recomendable pagarlas o abonar una cantidad considerable para que se vea reducida tu deuda, y lo que resta lo puedas pagar más fácilmente ya que las mensualidades se reducen.

Ahorra para emergencias

Todos podemos tener alguna urgencia, esos imprevistos que siempre requieren de capital. Una idea sería no tocar este dinero y mejor ahorrarlo para crear ese fondo de emergencia que no tienes pero que ahora te permitiría cubrir otros imprevistos o necesidades. O más aún, si te quedas sin empleo poder vivir algunos meses mientras encuentras donde ubicarte. Ah, pero no olvides también ahorrar de manera constante para tu retiro

Reparaciones en el hogar o mantenimiento del auto

Tener un inmueble por grande o pequeño que sea, o un automóvil, siempre requiere de una reparación o una manita de gato. Desde reparar alguna fuga, cambiar un foco fundido, cambiar llantas o partes del coche, te representará un gasto que afectará tu economía. Estos cambios en tu hogar o auto seguro te traerán grandes beneficios en tu calidad de vida.

Invierte

Si ahora no tienes necesidades sería recomendable que inviertas tu dinero para que los rendimientos sumen a tu cuenta bancaria. En el mercado hay diversos mecanismos de inversión con excelentes rendimientos, así que a ganar dinero.