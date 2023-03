Bancos mexicanos verán de lejos y sin riesgos la quiebra de Silicon Valley Bank: ABM

Mérida.- En medio del colapso de instituciones financieras en Estados Unidos como el Silicon Valley Bank y Signature Bank, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, señaló este jueves que no hay una exposición directa a estos activos, por lo que el sistema verá de lejos pasar esta crisis como en 2008 y 2009.

En conferencia de prensa dentro de la 86 Convención Bancaria, el representante del sector comentó que la banca mexicana cuenta alta liquidez, sumando un alto índice de capital, por lo que descartó que vaya a haber algún impacto.

“No hay una exposición directa a estos activos que financiaban estos famosos Silicon Valley Bank y Signature Bank, por lo tanto tenemos un sistema sólido, no está expuesto a este tipo de activos, no hay concentraciones significativas”, afirmó.

Lee: Los bancos tienen 1.2 billones de pesos para impulsar el crecimiento de México: ABM

Becker reiteró que la banca cuenta con un gran nivel de liquidez, sólida, que desde hace 30 años no representa un problema para las finanzas públicas, por lo que “es muy probable que México solo lo vea pasar como la crisis de 2008 y 2009”.

El presidente de la Asociación de Bancos indicó que hasta el momento no han registrado una salida de ahorradores tras las quiebras de las firmas estadounidenses Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Por su parte, el vicepresidente de la ABM, Adrián Otero, explicó que el modelo de la banca en México tiene una base de depositantes muy diversificada, además de que están sumamente capitalizados, algo que ha venido creciendo en los últimos años.

Te puede interesa: El colapso del Silicon Valley Bank produce un ganador anticipado: los bancos digitales

“Estamos vigilando muy de cerca todas las instituciones, México se ve como un país que cuenta con un sistema financiero sano, bien capitalizado y listo para soportar periodos de volatilidad”, dijo el banquero.

Asimismo, Otero consideró que las autoridades mexicanas y a nivel global están reaccionando de manera correcta.

86 Convención Bancaria Foto: Fernando Luna

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado